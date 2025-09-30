انطلاق مهرجان الفواكه بالغردقة بمشاركة عشرات السياح

شهدت شواطئ مدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء مهرجانات للفواكه المصرية، نظمتها عدد من القرى والفنادق السياحية، وسط إقبال واسع من السياح الأجانب والزائرين المصريين، وذلك ضمن البرامج الترفيهية المتنوعة التي تقدمها الفنادق لجذب السياح، مع ارتفاع نسب الإشغال

​وأشار محمد عباس الشيف العمومي بأحد فنادق الغردقة، إلى أن مهرجانات الفاكهة مثل المانجو والبطيخ والفراولة تلقى قبولًا كبيرًا لدى النزلاء، وتُعد فرصة لمشاركتهم في الفعاليات الترفيهية التي ينظمها فريق الأنيمشن، مضيفا أن المهرجانات تشتمل أيضًا على تقديم الحلويات والعصائر، مما يجذب اهتمام السياح وخاصة الأطفال.

وأشار عباس إلى المهرجان ضم كل فواكه الصيف نع تقديم التورت والجاتو والعصائر بمشاركة 15 شيف وطن فاكهة متنوع .

​ومن جانبه، أكد الخبير السياحي طه مسعد مدير أحدالفنادق بالغردقة، أن الفنادق تقدم برامج ترفيهية شاملة على مدار اليوم، بالإضافة إلى تنوع الأطباق العالمية التي تلبي أذواق جميع الجنسيات، كما لفت إلى أن الغردقة تشهد حاليًا نسب إشغال كاملة، وأن السياح الألمان يأتون في المرتبة الأولى من حيث عدد الزائرين.

وأشار مسعد إلى أن نسب الأشغال حاليا أكثر من 93% تضم عدد من الجنسيات الأوروبية فى مقدمتها الألمانية.