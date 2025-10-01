شقيق العامري فاروق يُوجّه رسالة بشأن ترشح شقيقه لانتخابات الأهلي

وجّه خالد العامري فاروق، شقيق الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي السابق رسالة بشأن دخول شقيقه هشام فاروق انتخابات النادي القادمة.

وكتب خالد العامري عبر حسابه على فيسبوك: “من فضل الله وحده فوز العامري عام 2000، وفوز العامري عام 2005، وفوز العامري عام 2009، وفوز العامري عام 2014، وفوز العامري عام 2017، وفوز العامري بالتزكية لأول مرة في الأهلي 2021 الله المستعان بمشيئة الله أكتوبر 2025”.

ونشر هشام العامري منشورًا اليوم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم.. توكلنا على الله كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة.

يذكر أنه تم فتح باب الترشح في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي يوم السبت الماضي، حيث جاء ذلك في إطار الاستعداد من أجل عقد الانتخابات في يومي 30 و31 أكتوبر 2025.