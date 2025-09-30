منعا للرذيلة.. طالبان تقطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن أفغانستان

ما تزال خدمات الاتصالات والإنترنت، تواصل انقطاعها عن أفغانستان بعدما قطعت سلطات طالبان شبكة الألياف البصرية.

وبحسب التقارير الإعلامية ؛ فقد بدأت سلطات طالبان قطع الاتصالات والإنترنت عن بعض الولايات في وقت سابق من هذا الشهر لمنع "الرذيلة".

وليل الاثنين الثلاثاء، ضعفت إشارة الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت تدريجا حتى أصبحت نسبة "الاتصال الوطني الإجمالي أقل من 1% (من المستويات الطبيعية)، ما يجعل الأمر انقطاعا شاملا" وفق ما أفادت منظمة "نتبلوكس" لرصد الإنترنت والأمن السيبراني.

وتعد هذة هي المرة الأولى التي تقطع فيها الاتصالات في البلاد منذ عودة طالبان إلى الحكم في 2021 وفرضها قوانين تستند إلى رؤية متشددة للشريعة الإسلامية.

فيما ذكر مصدر حكومي وكالة فرانس برس بأن الانقطاع سيستمر "حتى إشعار آخر".

ومن جانبها وقالت "نتبلوكس" إن "قطعا شاملا لخدمة الاتصالات بدأ على مستوى البلاد"، مشيرة إلى أن الواقعة "تتوافق مع فصل متعمّد للخدمة".