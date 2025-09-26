قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أجراء أفغاني عاجل من حركة طالبان بعد تصريحات ترامب بشأن قاعدة باجرام

محمود نوفل

 
استدعى زعيم طالبان هبة الله أخندزاده كبار مسؤوليه إلى قندهار للتشاور بشأن قاعدة "باجرام" الجوية بحسب ماصرحته به مصادر أفغانية .

وبحسب المصادر ؛ فمن المقرر عقد الاجتماع في الأيام المقبلة حيث طلب زعيم طالبان بشكل خاص حضور عدد من كبار قادة الحركة.

وأشارت المصادر الأفغانية للميادين إلى أن  أخندزاده سبق أن ناقش موضوع طلب ترامب استعادة قاعدة "باجرام" مع بعض الوزراء ورئيس المحكمة العليا لطالبان ؛ مضيفة "إلا أنه يرغب ببحث المسألة بشكل أوسع في هذا الاجتماع.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة "باجرام" الجوية إلى سيطرة الولايات المتحدة، فإن "أمورًا سيئة" قد تقع.

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باجرام الجوية إلى من أنشأها، الولايات المتحدة، فإن أمورًا سيئة ستحدث".

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة تحاول استعادة قاعدة "باجرام"، حيث قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "نحاول استعادتها"، في إشارة إلى القاعدة التي وصف موقعها بالقرب من الصين بأنه استراتيجي.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يلمّح فيها ترامب إلى رغبته في استعادة "باجرام"، إذ سبق أن فعل ذلك قبل أشهر، كما سبق لحركة طالبان أن رفضت هذا الطلب.

وتقع "باجرام" على بُعد 11 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة شاريكار في ولاية باروان الأفغانية، وكانت في السابق كبرى القواعد العسكرية الأمريكية في أفغانستان.

وأصبحت القاعدة تحت سيطرة حركة طالبان بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021.

وكان ترامب قد قال للصحفيين، الجمعة، إن "مغادرة قواتنا قاعدة (باجرام) في عهد بايدن من أسوأ الأيام في تاريخنا".

