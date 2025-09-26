قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير يبحث مع رئيس سلطة الموانئ وسفير جيبوتي التعاون في النقل والصناعة
تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة
عقوبات رادعة للمخالفين.. بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال 2025
إيران تهدد بتداعيات مدمّرة وواسعة ستطال منطقة غرب آسيا والنظام الدولي في هذه الحالة
إسبانيا تلغي صفقة ثالثة لشراء أسلحة من إسرائيل بقيمة 207 ملايين يورو
10 أيام.. أخبار سارة للفلاحين بخصوص صرف الأسمدة الصيفية
امتلاء مشرحة مستشفيات المحلة وسمنود بضحايا مصنع المحلة.. ودعوات للتبرع بالدم
أبرز مباريات اليوم الجمعة 26-9-2025 والقنوات الناقلة
هجوم عنيف من سرايا القدس ضد جيش الاحتلال
سنن يوم الجمعة الواردة عن النبي.. اغتنم هذه الحسنات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسبانيا تلغي صفقة ثالثة لشراء أسلحة من إسرائيل بقيمة 207 ملايين يورو

أسلحة تابعة لشركة "رافائيل" الإسرائيلية
أسلحة تابعة لشركة "رافائيل" الإسرائيلية
القسم الخارجي

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن إسبانيا ألغت صفقة تسليح جديدة مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية، بقيمة 207 ملايين يورو، وذلك بعد يومين فقط من دخول قانون حظر تجارة السلاح مع إسرائيل حيز التنفيذ.

وكانت الصفقة الملغاة تتضمن شراء 45 حاوية مجهزة بأحدث أجهزة الملاحة الجوية، تشمل مجسات بصرية ـ إلكترونية، وحساسات أشعة تحت الحمراء، إضافة إلى رادار متطور للتصوير والمسح عالي الدقة.

يأتي هذا الإلغاء ضمن سلسلة قرارات اتخذتها مدريد مؤخرًا؛ إذ سبق أن ألغت عقدًا بقيمة 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية، وصفقة أخرى تضمنت 168 قاذفًا مضادًا للدروع بقيمة 287.5 مليون يورو.

وبحسب صحيفة لافانجارديا الإسبانية، تعمل حكومة بيدرو سانشيز على خطة شاملة للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية المتوفرة لدى الجيش الإسباني. كما أقرت الثلاثاء الماضي مرسومًا ملكيًا يفرض حظرًا كاملًا على تصدير أو استيراد الأسلحة والتقنيات مزدوجة الاستخدام مع إسرائيل، إضافة إلى منع مرورها عبر الموانئ الإسبانية.

من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو أن القرار يمتد ليشمل منع نقل وقود الطائرات لأغراض عسكرية، وحظر استيراد المنتجات الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية. وأكد أن الخطوة "تمثل سابقة على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل".

ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، المعروف بمواقفه الناقدة بشدة لسياسات إسرائيل، في كلمة له بجامعة كولومبيا بنيويورك ما يجري في غزة بأنه "أحد أحلك وأفظع أحداث القرن الحادي والعشرين"، داعيًا المجتمع الدولي لعدم التزام الصمت والعجز أمام ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية".

وتأتي هذه القرارات في وقت تؤكد فيه تقارير دولية أن الحرب على غزة، المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، أوقعت حتى الآن أكثر من 65 ألف شهيد و167 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن تفاقم المجاعة التي حصدت أرواح مئات الفلسطينيين.

هآرتس إسبانيا غزة إسرائيل حظر السلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محمود الخطيب

أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وقيمة الزيادة

ترامب يسخر من أردوغان

ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

برونو لاج

لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

ترشيحاتنا

رونالدو وبنزيما

الاتحاد يستضيف النصر في كلاسيكو ناري بـ الدوري السعودي

الزمالك

أيمن يونس يكشف عن مفتاح الزمالك للفوز على الأهلي

منتخب مصر

رقم قياسي تاريخي لـ منتخب مصر

بالصور

فستان لافت.. مي عمر تستعرض جمالها

مي عمر
مي عمر
مي عمر

رفقة زوجها.. درة تخطف الأنظار بظهورها الأخير

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد