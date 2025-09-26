قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إيران تهدد بتداعيات مدمّرة وواسعة ستطال منطقة غرب آسيا والنظام الدولي في هذه الحالة

عراقتشي
عراقتشي
محمود نوفل

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أن  خطوة "الترويكا" الأوروبية في اتجاه تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ستُلحق أضراراً جسيمةً لا يمكن تعويضها بسمعة ومكانة أوروبا الدولية.

وقال عراقتشي في مقال لصحيفة جاكرتا بوست : إجراء الدول الأوروبية الثلاث بشأن تفعيل آلية "سناب باك" يفتقر إلى الأساس القانوني والشرعية ويُعدُّ خطوةً مدمّرةً من الناحية السياسية.

وأضاف عراقتشي: الدول التي لا تفي بالتزاماتها لا يحق لها الاستفادة من مزايا اتفاق هي نفسها قد قوّضته.

وواصل عراقتشي: إذا ما ضاعت هذه الفرصة القصيرة لتغيير المسار فإن تداعيات مدمّرة وواسعة ستطال منطقة غرب آسيا والنظام الدولي وهي تداعيات ستضعف نزاهة واعتبار الاتفاقيات الدولية وتهزّ ركائز الأمن الجماعي

وزاد عراقتشي: الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى سارياً ما لم تُتخذ أي خطوات عدائية ضد إيران بما في ذلك إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة وفي حال وقوع ذلك ستعتبر إيران الخطوات العملية منتهية.

وختم عراقتشي مقاله بالتأكيد على أن طهران لن تساوم أبداً على حقوقها السيادية أو أمنها.

إيران الترويكا عباس عراقتشي سناب باك الخارجية الإيرانية

