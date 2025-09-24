قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

عراقجي: التوصل لحل دبلوماسي يتطلب من "الترويكا" الأوروبية استقلال قرارها
 اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن التوصل إلى حل دبلوماسي للموضوع النووي يتطلب من دول الترويكا الأوروبية الواقعية والاستقلال في اتخاذ القرار. 


وقال عراقجي -عقب جولة من المباحثات مع وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ومسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في نيويورك- :"إن نهج الترويكا الأوروبية فى تغيير مواقفها وطرح مطالب مفرطة يتعارض مع الدبلوماسية"، وفقا لما أوردته قناة "العالم" الإيرانية /الأربعاء/.


وأشار إلى أن استغلال آليات مجلس الأمن الدولي للضغط على طهران لن يؤثر على عزمها فى الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية. 


على صعيد متصل، التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، للمرة الثانية، بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لمواصلة المشاورات بشأن الملف النووي الإيراني، وبحث استمرار الجهود الدبلوماسية ومنع تصعيد التوتر بشأن الملف النووي الإيراني.

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

