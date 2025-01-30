وزير خارجية إيران يزور قطر للقاء قادة حماس

أعنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقتشي سيزور الدوحة اليوم للقاء كبار المسؤولين في قطر وحركة حماس.



وفي وقت سابق ، أكدت الخارجية الإيرانية ، أن مقاومة الشعب الفلسطيني ليست مرتبطة بأي دولة، بل تنبع من إرادته الحرة.

ووفقا لوكالة أنباء “تسنيم” الرسمية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، في بداية حديثه عن تطورات الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كان تطورًا مهمًا في المنطقة.

كما أكد أن إيران أوضحت موقفها، معتبرةً هذا الاتفاق مثالًا آخر على النصر والمقاومة في مواجهة الاحتلال والظلم.