بأكتر من 140 ألف.. عروسان في قفص الاتهام.. سرقة فستان سهرة من شاب وفتاة على وش جواز |تفاصيل

أثارت حالة سرقة فستان سهرة في الكويت حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا في الأيام الماضية

بدأ رجال مباحث أبوحليفة في الكويت تحرياتهم لكشف هوية شاب وفتاة، يرجح أنهما عروسان، للاشتباه في تورطهما بسرقة فستان سهرة أصفر فاخر تتجاوز قيمته 850 دينارا، من داخل محل متخصص في بيع أزياء السهرة بأحد المجمعات الراقية بمنطقة العقيلة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم مدير المحل ببلاغ إلى المخفر، أفاد فيه باكتشاف اختفاء فستان سهرة من المعروضات، مقدما تسجيلات كاميرات المراقبة التي رصدت وجود شاب وفتاة داخل المحل قبل اكتشاف السرقة.

رد المصادر الأمنية

وذكر مصدر أمني لوسائل إعلام كويتية أن أن مراجعة التسجيلات كشفت وجود الثنائي داخل المحل المسروق لنحو نصف ساعة حيث تجولا خلالها بين المعروضات وتفحصا أزياء السهرة، قبل أن ترصد الكاميرات الفتاة وهي تضع فستانا أصفر داخل كيس كان بحوزتها، بعدما تأكدت من عدم وجود أداة حماية مثبتة عليه للكشف عن السرقة.

تفاصيل التسجيلات

وكشفت التسجيلات أيضا عن تحركات الشاب المرافق للفتاة، إذ اقترب من أجهزة الرصد الموجودة داخل المحل، في محاولة، بحسب ما أظهرته الكاميرات، للتأكد من عدم وجود وسيلة تكشف خروج الفستان دون دفع قيمته.

ولم يكتشف العاملون بالمحل الواقعة في حينها، إذ لاحظ أحدهم اختفاء الفستان في وقت لاحق، ما دفع المسؤولين إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، التي كشفت تحركات الشاب والفتاة خلال وجودهما بالمحل، وربطت بين ظهورهما واختفاء الفستان.

وعلى الفور، قدم مسؤول المحل تسجيلات المراقبة إلى الجهات الأمنية، حيث جرى تسجيل قضية سرقة، فيما باشر رجال المباحث تحرياتهم لتحديد هوية المشتبه بهما وجنسيتهما، تمهيدا لضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وأكد المصدر الأمني أن تسجيلات كاميرات المراقبة تمثل الخيط الرئيسي في القضية، إذ توثق تحركات الشاب والفتاة داخل المحل، وتساعد في كشف ملابسات اختفاء الفستان الفاخر الذي تتجاوز قيمته 850 دينارا.