قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفكر عربي said: عراقجي: المواد النووية المخصّبة تحت أنقاض المنشآت المقصوفة
بحضور الأنبا ميخائيل.. تخريج الدفعة الأولى من دبلومة سيكولوجية الإدمان والتعافي
آخر تحديث لعيار 24 اليوم الجمعة 12-9-2025
لكل المصريين.. المالية تصدر موازنة المواطن للعام الـ 12 على التوالي
يكن: فترة التوقف كانت فرصة لتصحيح الأخطاء بالزمالك..وهذه نصيحتي لـ فيريرا
عودة صمام الأمان أمام إنبي.. غياب جديد يضرب الأهلي في مباراة القمة بالدوري
ترامب: ٱمل في إفراج وشيك عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس
قداس عيد "النيروز" بإيبارشية المنصورة بحضور الأنبا أكسيوس
أعلى سعر دولار اليوم 12-9-2025
مندوب الكويت بمجلس الأمن: العدوان على قطر تهديد لأمن الخليج ولن نتهاون مع المساس بوحدتنا
ترامب يدعو أنصاره لضبط النفس بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفكر عربي said: عراقجي: المواد النووية المخصّبة تحت أنقاض المنشآت المقصوفة

عراقجي
عراقجي
القسم الخارجي

كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، أن المواد النووية المخصّبة لا تزال موجودة "تحت أنقاض" المنشآت التي استهدفتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب الأخيرة مع الدولة العبرية. 

وأوضح عراقجي، في لقاء متلفز، أن "جميع المواد النووية الإيرانية موجودة تحت أنقاض المنشآت التي تعرضت للقصف"، مشيراً إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تواصل تقييم الوضع وتقدير إمكانية الوصول إلى هذه المواد، تمهيداً لرفع تقرير مفصل إلى المجلس الأعلى للأمن القومي.

ويثير مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قلقاً بالغاً لدى الدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة بعد أن علّقت طهران تعاونها مع الوكالة عقب الحرب التي شهدت قصف ثلاث منشآت نووية إيرانية بمشاركة أميركية مباشرة. لكن طهران وقعت، الثلاثاء، اتفاقاً في القاهرة مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، يقضي باستئناف التعاون وفق آلية جديدة.

وأوضح عراقجي أن الاتفاق ينص على أن عمليات التفتيش لا يمكن أن تجري إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، في حين أعلن غروسي أن الإطار الجديد للتعاون يشمل "جميع المنشآت والبنى التحتية النووية الإيرانية". ومع ذلك، أكد عراقجي أن وصول مفتشي الوكالة غير ممكن "في الوقت الراهن" إلى المنشآت التي تعرضت للقصف.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الاتفاق يميز بين المواقع المدمرة خلال الحرب والمنشآت التي لم تُمس، مثل محطة بوشهر لتوليد الطاقة النووية في جنوب البلاد، مؤكداً أن التعاون سيُبنى على هذه القاعدة.

ويرى محللون أن تصريحات عراقجي تمثل محاولة لطمأنة المجتمع الدولي بأن المواد النووية ما زالت تحت السيطرة، لكنها في الوقت نفسه تكشف هشاشة الوضع التقني بعد الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية. كما أن ربط عمليات التفتيش بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي يعكس رغبة طهران في إحكام قبضتها السياسية على الملف النووي، بما قد يزيد من حدة التوتر مع الغرب.

في السياق ذاته، حذرت مصادر دبلوماسية أوروبية من أن أي تأخير في تمكين الوكالة الدولية من الوصول إلى المواقع النووية سيزيد الشكوك بشأن نوايا إيران، وقد يفتح الباب أمام نقاشات جديدة في مجلس الأمن حول فرض قيود إضافية أو إعادة تفعيل العقوبات السابقة، وهو ما قد يعيد الأزمة النووية إلى مربع المواجهة المباشرة.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المواد النووية إسرائيل المواد النووية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

أمير قطر ورئيس الإمارات

تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم يضع المستأجر أمام خيارين للخروج من الوحدة| تفاصيل

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

رضا عبد العال

تفاصيل حبس رضا عبد العال 3 سنوات لرفضه سداد 1.7 مليون جنيه

ترشيحاتنا

نادي أسيوط الرياضي

وزير الشباب يعين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نادي أسيوط الرياضي

عامل السيرك المصاب بطنطا

عامل السيرك المصاب بطنطا : شكرا لمن ساهم في تركيب الطرف الصناعي | شاهد

صورة ارشيفية

63 ألف فدان قصب سكر ترسم خريطة الزراعة الجديدة في الأقصر.. تفاصيل

بالصور

لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي
لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي
لمرضى الكلى..خطوات عملية لتقليل الصوديوم في نظامك الغذائي

فوائد التفاح والفرق بيت الأحمر والأصفر والأخضر

\ فوائد التفاح و الفرق بيت الاحمر والاصفر و الاخضر
\ فوائد التفاح و الفرق بيت الاحمر والاصفر و الاخضر
\ فوائد التفاح و الفرق بيت الاحمر والاصفر و الاخضر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

فيديو

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد