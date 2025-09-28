قطر تعلن تيسيرها الإفراج عن مواطن أمريكي محتجز في أفغانستان

أعلنت دولة قطر أنها يسرت الإفراج عن المواطن الأمريكي أمير أميري، الذي كان محتجزا في أفغانستان، موضحة أنه في طريقه إلى الدوحة، على أن يغادر إلى بلاده في وقت لاحق.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، عن تقدير دولة قطر للتعاون المثمر الذي أبدته كل من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن دولة قطر تسعى دائما إلى تفعيل جهود الوساطة لإيجاد حلول سلمية للصراعات والنزاعات والقضايا الدولية المعقدة، انطلاقا من مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على ترسيخ ثقافة الحوار كخيار استراتيجي لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، و ذلك بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل دافعا مهما لتشجيع الحوار المباشر وتعزيز قنوات التواصل بين الأطراف، بما يسهم في ترسيخ التفاهم المتبادل وتهيئة أجواء أكثر إيجابية لمعالجة القضايا العالقة.