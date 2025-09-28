وزير الخارجية السوري يستبعد تطبيع بلاده مع إسرائيل

استبعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني انضمام بلاده إلى الاتفاقات الإبراهيمية، معتبرا أن مناقشات التطبيع مع إسرائيل "صعبة".

وقال الشيباني في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن "الضربات الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد صعقت سوريا، مما جعل مناقشات التطبيع صعبة".

وقال ردا على سؤال حول إمكانية تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل عقب العملية العسكرية: "لا نشكل تهديدا لأحد في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لكن سياسات التعاون والسلام الجديدة قوبلت بالتهديدات والضربات".

واستطرد: "لذا فإن الحديث عن التطبيع والاتفاقات الإبراهيمية أمر صعب بعض الشيء".

وأضاف: "الشعب السوري صدم بالهجمات الإسرائيلية، خاصة أن ميليشيات إيران أو حزب الله جميعها غادرت مع النظام السابق".