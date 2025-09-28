خطة ترامب في مهب الريح.. نتنياهو يخشى من فرض شروط مبادرة واشنطن عليه

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن يُعلن التزامه بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّنة من 21 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وقال إنه «يعمل على الأمر، لكنه لم يُتفق عليه نهائيًا بعد».

وألغى نتنياهو بعض مواعيده المُقرّرة استعدادا للقاء ترامب المرتقب، قائلاً إنه يضغط عليه لأجل إنهاء الصفقة.

وفي هذه الأثناء، يُجري فريق ترامب، من بينهم مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، محادثات مع نتنياهو في نيويورك لمحاولة سد الفجوات في الخطة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

و يقول مقربون إن نتنياهو يخشى أن يُفرض عليه قبول شروط لا تناسبه أو تُلزم إسرائيل أكثر مما ترغبه – لذا التزامه بالخطة غير مؤكد.

ومنذ بدء الحرب الابادة، أصدر نتنياهو عدة تصريحات تجعل موقفه من دور السلطة الفلسطينية في غزة «خطا أحمر»، مع التأكيد على أن إسرائيل تريد تفكيك حماس ونزع سلاحها.

كما أعرب نتنياهو عن رفضه لفكرة أن تتولى السلطة الفلسطينية في غزة إدارة الأمر، معتبرا أن ذلك غير ممكن في الوضع الراهن.

ومن جهة الأمن، حذّر قائد المجهود الاستخباراتي لإطلاق سراح الأسرى من أن حياتهم مهددة دائما، وأن إسرائيل يجب أن تبذل كل ما بوسعها لحمايتهم.

وافادت تقارير إعلامية بأن المفاوضات لا تزال مستمرة خلف الكواليس، ويُجري كل طرف تغييرات ومحاولات لترجمة الخطة إلى اتفاق عملي، مع معارك على صياغات البنود وشروط تنفيذها.

و يتوقع أن يناقش اللقاء بين ترامب ونتنياهو مواضيع أخرى كبيرة مثل موقف إيران، التنسيق مع الدول المجاورة كلبنان وسوريا، وإعادة البناء في غزة والإدارة المستقبلية لها.