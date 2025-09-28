قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل
طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام
تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
أخبار العالم

هيئة البث الإسرائيلية: نزع سلاح حماس وعودة الأسرى شرط لأي اتفاق

فرناس حفظي

كشفت  هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مقربة من  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن نزع سلاح حماس وعودة الأسرى و إسقاط فكرة حل الدولتين شرط لأي اتفاق.


و أضافت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يخضع للرئيس الأسبق باراك أوباما  ولن يخضع لأحد بشأن هذه المطالب.

وفي السياق ذاته، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن يُعلن التزامه بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّنة من 21 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، وقال إنه «يعمل على الأمر، لكنه لم يُتفق عليه نهائيًا بعد».

وألغى نتنياهو بعض مواعيده المُقرّرة استعدادا للقاء ترامب المرتقب، قائلاً إنه يضغط عليه لأجل إنهاء الصفقة.

وفي هذه الأثناء، يُجري فريق ترامب، من بينهم مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، محادثات مع نتنياهو في نيويورك لمحاولة سد الفجوات في الخطة، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

و يقول مقربون إن نتنياهو يخشى أن يُفرض عليه قبول شروط لا تناسبه أو تُلزم إسرائيل أكثر مما ترغبه – لذا التزامه بالخطة غير مؤكد.

ومنذ بدء الحرب الابادة، أصدر نتنياهو عدة تصريحات تجعل موقفه من دور السلطة الفلسطينية في غزة «خطا أحمر»، مع التأكيد على أن إسرائيل تريد تفكيك حماس ونزع سلاحها.

كما أعرب نتنياهو عن رفضه لفكرة أن تتولى السلطة الفلسطينية في غزة إدارة الأمر، معتبرا أن ذلك غير ممكن في الوضع الراهن.

ومن جهة الأمن، حذّر قائد المجهود الاستخباراتي لإطلاق سراح الأسرى من أن حياتهم مهددة دائما، وأن إسرائيل يجب أن تبذل كل ما بوسعها لحمايتهم.

وافادت تقارير إعلامية بأن المفاوضات لا تزال مستمرة خلف الكواليس، ويُجري كل طرف تغييرات ومحاولات لترجمة الخطة إلى اتفاق عملي، مع معارك على صياغات البنود وشروط تنفيذها.

و يتوقع أن يناقش اللقاء بين ترامب ونتنياهو مواضيع أخرى كبيرة مثل موقف إيران، التنسيق مع الدول المجاورة كلبنان وسوريا، وإعادة البناء في غزة والإدارة المستقبلية لها.

