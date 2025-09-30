تحرك عاجل من وزارة الصحة للتعامل مع صفحات بيع الدواء عبر الإنترنت

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن بيع الدواء عبر الإنترنت يشكل تحديا على مستوى العالم .



وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" وزارة الصحة وبالتنسيق مع هيئة الدواء لديها خطة وتحركات واضحة للتعامل مع أي صفحات مشبوهة لبيع الدواء عبر الإنترنت وعند رصد اي صفحة تبيع الدواء يتم إبلاغ مباحث الإنترنت والمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام لغلق هذه الصفحات ".



وتابع حسام عبد الغفار :" نجحنا في الفترة الاخيرة إغلاق عدد من صفحات بيع الدواء عبر الإنترنت ".



وأكمل حسام عبد الغفار :" بعض الصفحات التي تم إغلاقها تقوم ببيع أدوية إنقاص الوزن ومستحضرات التجميل وبعض الأدوية المستوردة ".



ولفت حسام عبد الغفار :" على المواطن أن ينتبه لمخاطر شراء الادوية من الصفحات عبر الإنترنت لأنه لا يعلم مصدر الدواء وحصوله على ترخيص وزارة الصحة ".

