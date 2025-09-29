الغذاء والدواء الأمريكية: أدوات الطهي قد تلوث الطعام بمادة مسرطنة

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA عن نتائج اختبارات حديثة كشفت وجود مستويات مرتفعة من مادة الرصاص السامة في بعض أدوات الطهي المنتشرة بالأسواق، مما قد يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.

وبينت التحقيقات أن أربعة منتجات مصنوعة من الألمنيوم في الهند تحتوي على نسب غير آمنة من الرصاص، وتشمل ثلاثة أوعية دائرية مسطحة القاع ووعاء مخصص لغلي الحليب، تباع تحت العلامات التجارية: تايغر وايت، سيلفر هورس، وجي كاي فالاباداس، وتم رصد هذه الأدوات في متاجر بولايات نيويورك وإلينوي، بينما لم يتضح بعد مدى انتشارها في باقي الولايات.

الأعراض الحادة للتسمم

وحذرت الهيئة من أن التعرض حتى لكميات ضئيلة من الرصاص قد يكون بالغ الخطورة، خصوصًا على الأطفال والحوامل، إذ لا يوجد حد آمن للتعرض لهذه المادة، وأشارت الأبحاث إلى أن التعرض المزمن للرصاص يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بـ:

ضعف القدرات الذهنية وصعوبة التعلم.

اضطراب طيف التوحد.

أمراض الكلى والقلب.

ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.

كما أن الأعراض الحادة للتسمم قد تشمل آلام البطن الشديدة، القيء، التشنجات، والإغماء.

وطالبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المستهلكين بفحص مطابخهم على الفور والتخلص من أي منتجات مشابهة، كما دعت التجار والموزعين للتعاون معها للتحقق من سلامة بضائعهم، مشددة على أن بعض أدوات الطهي المصنوعة من الألمنيوم أو النحاس أو المواد المعاد تدويرها مثل أجزاء السيارات قد تحتوي على الرصاص الذي يتسرب للطعام أثناء الطهي.

يذكر أن الولايات المتحدة سبق أن حظرت استخدام الرصاص في المنتجات التي تلامس الطعام، إلا أن هذه الواقعة تكشف عن ثغرات في دخول أدوات ملوثة إلى الأسواق، مما يضع المستهلكين أمام خطر صحي صامت لا يستهان به.

المصدر: ديلي ميل.