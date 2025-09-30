إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية.. وإيقاف أعمال بناء مخالف.. وتكثيف حملات النظافة.. وعقد لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين بمدينة أرمنت

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر برئاسة العميد أحمد الهواري رئيس المركز، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة عدد ٣ حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمنطقة أرمنت الحيط والمحاميد، وذلك بمشاركة حجازى النحاس نائب رئيس المركز.

وأوضح رئيس مدينة أرمنت، أن الحالة الأولى عبارة عن إزالة أسوار بالطوب الأحمر ومونة الطين على مساحة ٢٢٥ متر بجسر أندرية بأرمنت الحيط، والحالة الثانية عبارة عن إزالة طريق داخل أرض زراعية تمهيدا لتبويرها وإعدادها للبناء عليها على مساحة ١٢٦٠٠ متر،

والحالة الثالثة عبارة عن إزالة أسوار بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت على مساحة ١٠٠متر بقرية المحاميد بحرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملة كلا من رئيس قرية المحاميد، ورئيس منطقة أرمنت الحيط، ومدير وأعضاء المتابعة ومسئول الاشغالات بأرمنت الحيط ومشرفين التنظيم.



وفي إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٧ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، بتنفيذ أعمال إزالة لعدد ٦ حالات تعدى على أراضي زراعية على مساحة ١٢٢٥ متر بأرمنت الحيط، عبارة عن أسوار بالطوب الأحمر .

وتمت أعمال الحملة بتأمين قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت ومعدات الوحدة المحلية، بمشاركة حجازي النحاس نائب رئيس مدينة أرمنت، ومدير الإدارة الزراعية، ورئيس منطقة أرمنت الحيط، وأعضاء المتابعة بالمركز.

على صعيد متصل تم إيقاف أعمال حالة بناء مخالف بعزبة العرب بقرية الرزيقات بحري على طريق الرياينة عبارة عن فك شده خشبية بمسطح حوالي 100 متر تقريبا بحضور رئيس القرية، وذلك تحت إشراف نائب رئيس المركز محمد إبراهيم أمين.

وفى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بالقرى والمدن، أعلن العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت، قيام قامت إدارتى النظافة والحدائق والبساتين برفع وإزالة التعديات من شارع مستشفي حورس وشارع البنك الأهلي تمهيدا لتوسعته.

وتضمنت الأعمال إزالة السلالم المخالفة والتعديات التي تعوق عملية تغطية الشارع، كما تم رفع مخلفات الأشجار من نواتج تقليم وتهذيب الأشجار من طريق مستشفى حورس والمراعزة.

وتأتي هذه الجهود فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والطرق وتحسين مستوى النظافة العامة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، بمتابعة من حجازى النحاس والمهندس محمد إبراهيم نائبا رئيس المركز، وإشراف رئيس قرية الرياينة، وسكرتير القرية، ومدير المرافق والحدائق والبساتين، ومدير الحملة، ومشرفى التجميل، ومدير وأعضاء المتابعة الميدانية بالمركز، ومعدات الوحدة المحلية للمركز.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بعقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين بصفة دورية للاستماع إلى شكواهم والاستجابة السريعة لمطالبهم ومقترحاتهم، عقد حجازى النحاس نائب رئيس مركز ومدينة أرمنت، لقاء اليوم المفتوح نيابة عن العميد أحمد الهوارى، والذي يعقد يوم الأربعاء بصورة أسبوعية منتظمة بمقر ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، بحضور رؤساء القرى

ومديرى الإدارات الخدمية.

واستمع نائب رئيس مركز أرمنت خلال اللقاء إلى كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين وتنوعت ما بين طلبات تربية وتعليم ومياه شرب وتصالح وبيئة وطرق ورصف وغاز وتوصيل مرافق وصرف صحي.

وأكد النحاس ، على سرعة دراسة وبحث شكاوى المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتعارض مع القوانين ووفق الإمكانيات المتاحة.