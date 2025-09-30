قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقم مفاجئ.. ما الدول التي اختارت محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية 2025؟
موعد مباراة الزمالك القادمة في مونديال اليد بعد الفوز على الشارقة
نشر تجربة مصر في الدين الوسطي والخطاب المعتدل بدول العالم
بالألعاب النارية.. محاولة فاشلة من جماهير جالاتا سراي لإزعاج نجوم ليفربول
رئيس شبكة آغاخان الدولية للتنمية في زيارة لحديقة الأزهر.. تفاصيل مهمة
إعلام أمريكي: ترامب تراجع عن تفاهمات مع الدول العربية بعد تنسيق مع نتنياهو
بدون أسباب.. إلغاء اجتماع مجلس الزمالك لمناقشة خسارة القمة أمام الأهلي
ترامب: حماس ستواجه الجحيم إذا رفضت خطة السلام
بيت الزكاة يتكفل بحالة علاء مريض السرطان والشلل النصفي بسوهاج
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
السكة الحديد تسير الرحلة 21 لقطارات العودة الطوعية للسودانيين
أخبار العالم

الأمم المتحدة: قطع حركة طالبان للاتصالات والإنترنت يلحق ضررا بالأفغان

أ ش أ

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن قرار حركة طالبان بقطع الاتصالات والإنترنت في أفغانستان، قد يلحق ضررًا كبيرًا بالأفغان.


أوضح إندريكا راتواتي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان، إن قرار الإغلاق، الذي بدأ يوم أمس الإثنين، يؤثر على الأعمال اليومية وتقديم المساعدات الحيوية.


وأضاف راتواتي، خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف عبر الأقمار الصناعية من كابول: "هذه أزمة جديدة تُضاف إلى أزمات قائمة، لا داعي لها إطلاقًا، ومن المؤكد أن تأثيرها سيقع على حياة الشعب الأفغاني".


وقال إن الأمم المتحدة تسعى للحصول على إعفاء من قرار حركة طالبان بإغلاق خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في أفغانستان، مؤكدًا أن هذا الانقطاع يُفاقم معاناة هذه البلد.


وأشار راتواتي إلى أن الأمم المتحدة باتت في "وضع حرج للغاية" من حيث الاتصالات، خاصة أن الخطوط الأرضية أيضًا أصبحت خارج الخدمة، موضحًا: "نحن في نقاش مع الحكومة للحصول على إعفاء يسمح لنا بالحفاظ على الاتصال الحيوي".


وأضاف أن التواصل مع السلطات المعنية يواجه صعوبات حتى الجهات الرسمية نفسها تجد صعوبة في التواصل فيما بينها.


وقد انتقلت الأمم المتحدة إلى وضع "استمرارية الأعمال الأساسية"، حيث تعتمد على أجهزة الاتصال اللاسلكية، وقامت بتقليص حجم عملياتها، كما تواصلت مع مزودي خدمات الأقمار الصناعية من أجل زيادة سعة الاتصال.


وأوضح راتواتي أن الأمم المتحدة لم تبلغ رسميًا بسبب هذا الانقطاع، لكن بعض المصادر ذكرت بشكل غير رسمي أن الإغلاق قد يكون مؤقتًا، قائلاً: "لم يتم إبلاغنا رسميًا بأي شيء حتى الآن."
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن حركة "طالبان" تُجري تحقيقاً في تهديدات صريحة بالقتل وُجّهت لعشرات الأفغانيات العاملات في الأمم المتحدة.


يُشار إلى أنه في ديسمبر 2022، منعت حركة طالبان النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية، ثم امتد هذا الحظر ليشمل الأمم المتحدة بعد ستة أشهر، ثم هددت بإغلاق الوكالات والمجموعات التي لا تزال توظف النساء.


يذكر أن أفغانستان واجهت انقطاعًا شاملًا للإنترنت الثلاثاء، بعد أن تعهدت حركة طالبان الحاكمة بقطع الاتصال في إطار حملة قمع "للأنشطة غير الأخلاقية"، مما أثار مخاوف من مزيد من العزلة لملايين الأشخاص الذين يعيشون تحت حكمها المتشدد بشكل متزايد. 


وأعلنت منظمة "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت، مساء الاثنين، أن شبكات متعددة في أفغانستان انقطعت، وأن خدمات الهاتف تأثرت أيضًا، مما أدى إلى ما وصفته بـ"انقطاع كامل للإنترنت" في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 43 مليون نسمة.

