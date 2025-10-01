منظمة الإيكاو الدولية: فوز مصر بالانتخابات يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي |صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الطيران المدني
نورهان خفاجي

التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خوان كارلوس سالازار، سكرتير عام المنظمة، بحضور محمد أبو بكر فارع، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) لمنطقة الشرق الأوسط، وريم عرابي، الممثل المناوب لمصر في مجلس منظمة الإيكاو.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى التي يعقدها الوفد المصري خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المنعقدة في مونتريال.

وقد تناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الفني والتقني في مجالات الطيران المدني.

وخلال اللقاء، تم بحث آفاق توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير الكوادر البشرية ودعم تطبيق المعايير الدولية التي تعتمدها "الإيكاو". كما تم التأكيد على أهمية توحيد المواقف العربية والإفريقية داخل المنظمة بما يضمن تمثيلًا أوسع لكافة الأقاليم، ويعكس الدور الحيوي للطيران المدني في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا والدول العربية.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن فوز مصر بالعضوية في مجلس الإيكاو يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة الراسخ بتطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة تخطيط طويل المدى وجهود متواصلة على المستويين الفني والإداري، فضلًا عن الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدّد وزير الطيران المدني على أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لصناعة الطيران المدني، مع الاستمرار في تطوير مختلف أنشطة القطاع وتبني أحدث النظم التكنولوجية لمواكبة المتغيرات العالمية، بما يعزز قدراته ويسهم في دعم أهداف منظمة الإيكاو.

وأضاف "الحفني" أن وزارة الطيران المدني ستواصل تقديم الدعم الفني والتقني للدول الإفريقية والعربية من خلال نقل الخبرات وتوفير برامج تدريبية متخصصة، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي ورفع كفاءة منظومة الطيران في المنطقة. كما ستواصل مصر دعم المبادرات التي تطلقها "الإيكاو" والمشاركة بفاعلية في صياغة المبادرات العالمية المتعلقة بالاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية وتطوير الحلول الرقمية في إدارة الحركة الجوية، في إطار الالتزام بمبادئ العمل الجماعي والتعاون الدولي.

ومن جانبه، أعرب خوان كارلوس سالازار عن تقديره العميق للدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في صناعة النقل الجوي، مؤكدًا أن مساهمتها المستمرة في تطوير الطيران المدني تعكس الثقة الدولية في قدراتها وكفاءتها.

كما أشاد بالدور التاريخي والمحوري لمصر في دعم أنشطة المنظمة منذ انضمامها عام 1947 وعضويتها المستمرة في مجلس "الإيكاو"، فضلًا عن استضافتها المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في القاهرة. وأثنى سالازار على الأداء المتميز للوفد المصري خلال اجتماعات الجمعية العمومية، مشيرًا إلى ما قدّمه من أوراق عمل نوعية أثرت النقاشات وأسهمت في صياغة توصيات مهمة، فضلًا عن المبادرات الفعّالة التي تتبناها مصر بالتنسيق مع "الإيكاو" لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطيران المدني.

وأكد أن نتائج انتخابات المجلس الأخيرة تعكس استمرار ثقة المجتمع الدولي في الدور الريادي لمصر في دعم منظومة الطيران المدني العالمية.

كما أعرب السيد محمد أبو بكر فارع، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) لمنطقة الشرق الأوسط، عن خالص شكره وتقديره لرجال المراقبة الجوية على دورهم الحيوي في إدارة حركة الملاحة الجوية إقليميًا ودوليًا، مشيدًا بكفاءتهم واحترافيتهم العالية. وأكد أن مصر نجحت في استيعاب حجم غير مسبوق من الحركة الجوية، خاصة خلال فترة الصراعات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا وما رافقها من أزمات إقليمية وإغلاق مجالات جوية بعدد من الدول المجاورة، وذلك بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير السلامة الدولية.

كما أشاد بالتعاون الوثيق بين وزارة الطيران المدني والمكتب الإقليمي للإيكاو بالقاهرة، معتبرًا هذا التعاون والدعم نموذجًا يعكس التزام مصر الراسخ بتعزيز السلامة وتطوير منظومة الملاحة الجوية إقليميًا ودوليًا. وأشار إلى استضافة مصر لاجتماع "MIDANPIRG/21" التابع للإيكاو، الذي يمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار الإقليمي حول قضايا السلامة والملاحة الجوية، معربًا عن ثقته في نجاح هذا الحدث الدولي بفضل الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية لتنظيمه بما يليق بمكانتها الرائدة في مجال الطيران المدني.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجالات السلامة الجوية والملاحة والتدريب وتطوير البنية التحتية للمطارات، بما يسهم في تعزيز استدامة قطاع الطيران المدني وخدمة أهداف المنظمة الدولية على المستويين الإقليمي والدولي.


 

سامح الحفني وزير الطيران كارلوس سالازار الإيكاو منطقة الشرق الأوسط

