قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
برنامج تكنولوجيا معلومات وبرمجة لطلاب 4و5 ابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريبيرو يعقد محاضرة فنية للاعبى الأهلى استعدادا لمواجهة غزل المحلة

ريبيرو
ريبيرو
يمنى عبد الظاهر

عقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين؛ استعدادا لمواجهة غزل المحلة في مباراته المرتقبة بعد غد الإثنين على ملعب الغزل بالمحلة. 

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر لها بعد غد الإثنين فى إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

 ومن المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

خوسيه ريبيرو الأهلي غزل المحلة الدوري المصري الممتاز موعد مباراة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

مجلس حكماء المسلمين يدين استهداف قافلة إنسانية في دارفو

معنى الصراط المستقيم

أستاذ شريعة يوضح معنى "الصراط المستقيم" في القرآن الكريم

دعاء الصباح للهداية والفرج

دعاء الصباح للهداية والفرج.. اغتنمه وردده الآن

بالصور

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

تموين بلبيس: ضبط مصنع أعلاف حيوانية ملوثة ومجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

فيديو

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد