عاد للمنافسة.. طارق السيد يكشف الفارق بأداء الزمالك عن الموسم الماضي

تحدث طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن رأيه في أداء الفريق خلال الموسم الحالي.

وقال طارق السيد في تصريحات تلفزيونية: “الزمالك في الموسم الماضي كان في أسوأ حالاته، وبأسوأ قائمة ربما تراها في تاريخ النادي، ومع ذلك فاز على بطل دوري أبطال إفريقيا وحصل على كأس مصر، وتوج بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي، وبالتالي من الممكن جدًا أن ينافس على لقب الدوري هذا الموسم بنسبة تتراوح بين 60 و70%”.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

ويخوض الزمالك مواجهة جديدة في إطار الجولة الرابعة من المسابقة، حين يلتقي مع فريق فاركو في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين الساعيين لتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس المواجهة بين الزمالك وفاركو، مع تخصيص استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء الفني قبل وبعد المباراة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدا الأحد على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك خاض مرانه يوم أم الجمعة بصورة طبيعية على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.