عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاد نجله.. شاهد

شارك عبد الله السعيد، لاعب نادي الزمالك صورا مع نجله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واحتفل السعيد بعيد ميلاد ابنه الأصغر، وحرص على تقديم التهاني والأمنيات له.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم السبت.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدا الأحد على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك خاض مرانه يوم أم الجمعة بصورة طبيعية على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

ويخوض الزمالك مواجهة جديدة في إطار الجولة الرابعة من المسابقة، حين يلتقي مع فريق فاركو في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين الساعيين لتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس المواجهة بين الزمالك وفاركو، مع تخصيص استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء الفني قبل وبعد المباراة.