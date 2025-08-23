الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

رد الإعلامي أحمد شوبير، على سخرية جماهير نادي الزمالك من نجله حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، خلال لقاء الأبيض الاخير أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «جميلة فعلا أغنية «الكيمى كيمى كا» سابق عصره محمود عبد العزيز وبقت أجمل وأجمل مع الكيمى كو ... حقوق الطبع محفوظة».

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

ويخوض الزمالك مواجهة جديدة في إطار الجولة الرابعة من المسابقة، حين يلتقي مع فريق فاركو في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين الساعيين لتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس المواجهة بين الزمالك وفاركو، مع تخصيص استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء الفني قبل وبعد المباراة.