فى ذكراه.. قصة زواج عبد السلام النابلسي الغربية وإعلان إفلاسه
الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله
موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة
رئيس هندسية ستاد النادي الأهلي يكشف مفاجأة بشأن المشروع في نوفمبر 2026
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. سنة حسنة مستحبة بشرط
عمرو الدردير يهاجم منتقدي خوان الفينا :على أي أساس زيزو أفضل منه؟
السبب زيزو.. إيهاب الخطيب ينتقد خوان الفينا نجم الزمالك
بوتين: موسكو وواشنطن تناقشان العمل معاً في القطب الشمالي وألاسكا
منافس الأهلي..إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن الدوري هذا الموسم
أول تعليق من السفير الأمريكي لدى تل أبيب على تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة في غزة
موعد مباراة الزمالك أمام فاركو بالدوري المصري والقناة الناقلة
آية لها ثواب عاجل وآخر آجل.. تحصن البيوت من الشرور فهل تعرفها؟
رياضة

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

رد الإعلامي أحمد شوبير، على سخرية جماهير نادي الزمالك من نجله حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، خلال لقاء الأبيض الاخير أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «جميلة  فعلا أغنية «الكيمى كيمى كا» سابق عصره محمود عبد العزيز وبقت أجمل وأجمل مع الكيمى كو ... حقوق الطبع محفوظة».

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

ويخوض الزمالك مواجهة جديدة في إطار الجولة الرابعة من المسابقة، حين يلتقي مع فريق فاركو في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين الساعيين لتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس المواجهة بين الزمالك وفاركو، مع تخصيص استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء الفني قبل وبعد المباراة.

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

سأقاضي محاميها.. حسام حبيب: لم أعد لشيرين عبد الوهاب.. كل دي إشاعات

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر
لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟ الأسرار الخفية وراء أرقه المستمر

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

