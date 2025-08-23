قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك أمام فاركو بالدوري المصري والقناة الناقلة

رباب الهواري

يواصل الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا تدريباته المكثفة اليوم السبت، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام فريق فاركو، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد طوى صفحة مباراته الأخيرة أمام مودرن سبورت التي أُقيمت مساء الخميس الماضي على الملعب نفسه، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، ليحصد الفريق ثلاث نقاط مهمة ويدخل أجواء الجولة الجديدة بمعنويات مرتفعة.


أون سبورت تنقل اللقاء

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس عن إذاعة مباراة الزمالك وفاركو حصريًا، مع تخصيص استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء الفني للفريقين قبل وبعد اللقاء، بما يزيد من سخونة الأجواء الجماهيرية والإعلامية المحيطة بالمباراة.


 

صفقات جديدة تضيف الإثارة

تأتي مواجهة الزمالك مع فاركو في أجواء خاصة، حيث يسعى كل فريق لإثبات قوته بعد التغييرات التي طرأت على صفوفهما خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

فقد دعم كل نادٍ قائمته بعدد من اللاعبين الجدد، الأمر الذي يجعل المباراة تحمل طابعًا تنافسيًا مختلفًا، خاصة مع رغبة المدربين في استغلال قدرات الصفقات الجديدة لتقديم أداء قوي ومؤثر في مجريات الدوري.
 

طموحات وتحديات

يدخل الزمالك اللقاء بطموح تحقيق الفوز الثاني على التوالي لمواصلة الزحف نحو صدارة المسابقة، بينما يسعى فاركو إلى حصد نتيجة إيجابية أمام منافس قوي بحجم الفارس الأبيض، من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب والظهور بشكل مميز هذا الموسم.

وبذلك ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهة مثيرة تجمع بين الخبرة والطموح، وسط أجواء مشتعلة داخل استاد هيئة قناة السويس مساء الثلاثاء المقبل


 

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

لماذا لا ينام برج العقرب ليلًا؟.. الأسرار الخفية وراء الأرق المستمر

