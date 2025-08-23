خالد الغندور يهاجم بعض المحلليين الرياضيين بسبب هذا اللاعب

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل في منشور هاجم فيه المحللين الرياضيين والمشجعين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: "لما تكون متأكد ان اللاعب ده عمره ما هيجيلك فتقعد تقلل منه وتتريق عليه وتتريق علي أرقامه وإحصائياته وتقول عليه بالونة ولاعب مش دولي وبتاع ضربات جزاء وفجأة اللاعب يجيلك فتغير كل كلامك عنه و تقعد تفخم و تنجم فيه و تقول عكس كل كلامك وتحليلك للاعب ودي الفيديوهات اللي بتطلعلي كل شوية لمحللين بيظهروا علي التلفزيون أو مشجعين أو يوتيوبر علي السوشيال ميديا والصراحة مش فاهم حاجة ايه رأيكم انتم يا تري ايه اللي اتغير مستوي اللاعب من قبل ما يلعب ولا لون الفانلة بتاعته".

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

ويخوض الزمالك مواجهة جديدة في إطار الجولة الرابعة من المسابقة، حين يلتقي مع فريق فاركو في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين الساعيين لتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس المواجهة بين الزمالك وفاركو، مع تخصيص استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء الفني قبل وبعد المباراة.