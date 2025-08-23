قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية في الجيم
مهرجان العلمين الجديدة.. آسر ياسين وتارا عماد يفاجئان جمهور ويجز
طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون امتحانات الدور الثاني بالفيزياء والتاريخ
محمد موسى: القاهرة والرياض خط الدفاع الأول عن الأمة العربية
أرخص BMW رياضية بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل
للمُدرسين.. برنامج معلم اللغة الألمانية بجامعة حلوان يؤهل الكوادر بمعايير دولية
الأهلي مش بيلعب ..تعليق مثير من الغندور على هدف خوان ألفينا
فاروق فلوكس: 12 جنيها أول أجر لي والفن عشقي الدائم | فيديو
أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر
شباب الفراعنة يواجهون أمريكا في مونديال الطائرة تحت 21 عامًا
غارات إسرائيلية على محيط مسجد المهاجرين بمخيم البريج
مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»
الأهلي مش بيلعب ..تعليق مثير من الغندور على هدف خوان ألفينا

أشاد الإعلامي خالد الغندور بهدف  نجم الزمالك خوان ألفينا في مرمي مودرن سبورت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك


وكتب الغندور : اعتقد هدف خوان ألفينا هيحصل على أحلي هدف في الجولة الثالثة و كمان عشان الأهلي مش بيلعب .

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

يخوض الزمالك مواجهة جديدة في إطار الجولة الرابعة من المسابقة، حين يلتقي مع فريق فاركو في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين الساعيين لتعزيز موقفهما في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة للمباراة

من المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس المواجهة بين الزمالك وفاركو، مع تخصيص استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل الأداء الفني قبل وبعد المباراة.

الصفقات الجديدة تشعل أجواء اللقاء

وستشهد المباراة ظهور عدد من الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريقان خلال سوق الانتقالات الصيفية.
فقد أبرم الزمالك 10 تعاقدات مؤخرًا لتدعيم صفوفه، شملت: مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، عدي الدباغ، والبرازيلي خوان ألفينا.

وعلى الجانب الآخر، تعاقد فاركو رسميًا مع مجموعة من اللاعبين أبرزهم يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي، مصطفى طارق من البنك الأهلي، أحمد رفاعي من الزمالك، إسلام المزين، أحمد دعدور، كريم الطيب، حسين حسني، والأنجولي تيو فرنانديز، بينما رحل عن صفوفه الثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف لينضما إلى الزمالك.

المواجهة المقبلة إذن ستكون مثيرة في ظل رغبة كلا الفريقين في الاستفادة من عناصرهما الجديدة وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصهما في مشوار الدوري هذا الموسم.

