الكشف عن Rocket GTC DEEP RED الخارقة.. بهذا السعر
ملوخية وعكاوي ومندي.. سفيرة بنجلاديش بالقاهرة تتذوق المطبخ المصري
40 مليون جنيه.. حسام عبدالمجيد يقترب من تجديد عقده مع الزمالك
وزير الدفاع الأمريكي يقيل 2 من كبار قادة الجيش
بعد أنباء انتقاله لـ القادسية الكويتي..كهربا يثير الجدل بسبب الأهلي
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية في الجيم
مهرجان العلمين الجديدة.. آسر ياسين وتارا عماد يفاجئان جمهور ويجز
طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون امتحانات الدور الثاني بالفيزياء والتاريخ
محمد موسى: القاهرة والرياض خط الدفاع الأول عن الأمة العربية
أرخص BMW رياضية بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل
للمُدرسين.. برنامج معلم اللغة الألمانية بجامعة حلوان يؤهل الكوادر بمعايير دولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الزمالك والمصري في الصدارة..ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة

حمزة شعيب

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي اختتمت بمواجهة الزمالك أمام مودرن سبورت، لترسم ملامح جديدة في صراع القمة.

 

نجح فريق المصري البورسعيدي في اعتلاء صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق انتصارين وتعادل دون أي خسارة.

 وفي المركز الثاني جاء الزمالك بنفس الرصيد (7 نقاط) لكن بفارق الأهداف، ليواصل الأبيض منافسته المبكرة على القمة.

 

فريق زد حل في المركز الثالث برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، متساويًا مع بيراميدز وبتروجيت، فيما جاء الأهلي في المركز السادس برصيد 4 نقاط من مباراتين فقط، بعدما حصل على راحة في هذه الجولة طبقًا لنظام البطولة.

ترتيب الدوري بعد الجولة الثالثة

1- المصري – 7 نقاط
2- الزمالك – 7 نقاط
3- زد – 5 نقاط
4- بيراميدز – 5 نقاط
5- بتروجيت – 5 نقاط
6- الأهلي – 4 نقاط
7- الجونة – 4 نقاط
8- حرس الحدود – 4 نقاط
9- مودرن سبورت – 4 نقاط
10- سيراميكا كليوباترا – 4 نقاط
11- إنبي – 4 نقاط
12- طلائع الجيش – 4 نقاط
13- سموحة – 3 نقاط
14- غزل المحلة – 3 نقاط
15- الاتحاد السكندري – 3 نقاط
16- كهرباء الإسماعيلية – نقطتان
17- البنك الأهلي – نقطتان
18- المقاولون العرب – نقطتان
19- وادي دجلة – نقطة واحدة
20- الإسماعيلي – نقطة واحدة
21- فاركو – نقطة واحدة

حفل ويجز
حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
