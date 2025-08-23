الزمالك والمصري في الصدارة..ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي اختتمت بمواجهة الزمالك أمام مودرن سبورت، لترسم ملامح جديدة في صراع القمة.

نجح فريق المصري البورسعيدي في اعتلاء صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق انتصارين وتعادل دون أي خسارة.

وفي المركز الثاني جاء الزمالك بنفس الرصيد (7 نقاط) لكن بفارق الأهداف، ليواصل الأبيض منافسته المبكرة على القمة.

فريق زد حل في المركز الثالث برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، متساويًا مع بيراميدز وبتروجيت، فيما جاء الأهلي في المركز السادس برصيد 4 نقاط من مباراتين فقط، بعدما حصل على راحة في هذه الجولة طبقًا لنظام البطولة.

ترتيب الدوري بعد الجولة الثالثة

1- المصري – 7 نقاط

2- الزمالك – 7 نقاط

3- زد – 5 نقاط

4- بيراميدز – 5 نقاط

5- بتروجيت – 5 نقاط

6- الأهلي – 4 نقاط

7- الجونة – 4 نقاط

8- حرس الحدود – 4 نقاط

9- مودرن سبورت – 4 نقاط

10- سيراميكا كليوباترا – 4 نقاط

11- إنبي – 4 نقاط

12- طلائع الجيش – 4 نقاط

13- سموحة – 3 نقاط

14- غزل المحلة – 3 نقاط

15- الاتحاد السكندري – 3 نقاط

16- كهرباء الإسماعيلية – نقطتان

17- البنك الأهلي – نقطتان

18- المقاولون العرب – نقطتان

19- وادي دجلة – نقطة واحدة

20- الإسماعيلي – نقطة واحدة

21- فاركو – نقطة واحدة