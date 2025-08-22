فاروق جعفر: خوان ألفينا لاعب يمتلك مهارة وشخصية واضحة

أثنى فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، على الأداء الذي قدمه لاعبو الفريق الأبيض خلال مواجهة مودرن سبورت، مؤكدًا أن التركيز العالي كان سببًا مباشرًا في الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتفوق الزمالك على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري Nile”.

ونجح اللاعب خوان ألفينا في صناعة الهدف الثاني لزميله الأنجولي شيكو بانزا، ليقود الفريق نحو الفوز.

تصريحات فاروق جعفر

قال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه محمد صبري عبر قناة نادي الزمالك: "ألفينا لاعب يمتلك مهارة وشخصية واضحة داخل الملعب، كما يتميز بالحماس الكبير".

“الفريق بدأ يستوعب فكر المدير الفني تدريجيًا، وأتوقع أن يزداد الانسجام بين اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وشيكو بانزا أيضًا لاعب رائع ويضيف الكثير للخط الهجومي”.

وشهدت الجولة الثالثة من الدوري اختيار خوان ألفينا وحيدًا من صفوف الزمالك في التشكيلة المثالية، في حين غاب لاعبو الأهلي عنها بسبب حصول الفريق الأحمر على راحة في هذه الجولة.