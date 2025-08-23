قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية في الجيم
مهرجان العلمين الجديدة.. آسر ياسين وتارا عماد يفاجئان جمهور ويجز
طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون امتحانات الدور الثاني بالفيزياء والتاريخ
محمد موسى: القاهرة والرياض خط الدفاع الأول عن الأمة العربية
أرخص BMW رياضية بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل
للمُدرسين.. برنامج معلم اللغة الألمانية بجامعة حلوان يؤهل الكوادر بمعايير دولية
الأهلي مش بيلعب ..تعليق مثير من الغندور على هدف خوان ألفينا
فاروق فلوكس: 12 جنيها أول أجر لي والفن عشقي الدائم | فيديو
أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر
شباب الفراعنة يواجهون أمريكا في مونديال الطائرة تحت 21 عامًا
غارات إسرائيلية على محيط مسجد المهاجرين بمخيم البريج
مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث: أعضاء كتائب عز الدين القسام يتقاضون رواتب بالدولار الأمريكي

حماس
حماس
محمد البدوي

كشف ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية عن تفاصيل التنظيم المالي لحركة حماس وكيفية استغلال القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب مادية، موضحا أن أعضاء كتائب عز الدين القسام يتقاضون رواتب شهرية بالدولار الأمريكي حسب الرتب العسكرية، مثل "ملازم" و"عقيد" و"عميد"، مشيراً إلى أن الأموال والمناصب تدفع البعض لاستغلال القضية الفلسطينية لمصالح شخصية.

 انقسامات وفوضى داخل الحركة

وأشار فرغلي خلال لقائه مع حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، إلى أن ما يحدث من انقسامات وفوضى داخل الحركة نتيجة حتمية للمتاجرة بالقضية وبيعها من قبل جماعة الإخوان المسلمين منذ حرب 1948.

واستشهد ماهر فرغلي بكتاب محمود الصباغ «الإخوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ»، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من الأموال التي كانت تُجمع لدعم فلسطين لم يصل إلى وجهتها، حيث كان يتم استقطاع جزء كبير منها.

وأوضح فرغلي أن نحو 85% من المساعدات المقدمة لم تصل الأراضي المحتلة، مؤكداً أن الإخوان يستخدمون القضية الفلسطينية كواجهة لجمع التبرعات وتمويل أنشطتهم الخاصة، وكأداة سياسية لكسب الشعبية وتجنيد أعضاء جدد وشن حملات انتخابية والحصول على دعم دولي، واصفاً القضية بأنها "قضية للتبضع والاستقطاب" بالنسبة للجماعة.
 

القسام كتائب عز الدين القسام ماهر فرغلي الجماعات الإسلامية حماس حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

ترشيحاتنا

الشيخ طه النعماني

مواقف مؤثرة.. الشيخ طه النعماني يحكي حفاوة استقبال سفراء دولة التلاوة حول العالم

الشيخ طه النعماني

الشيخ طه النعماني: مسابقة دولة التلاوة هدفها اكتشاف الأصوات والمواهب القرآنية

جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

أضخم تجمع لمدح النبي.. جامع الفتوح بالهند يحتضن احتفالية دينية كبيرة الإثنين

بالصور

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حفل ويجز
حفل ويجز
حفل ويجز

حظك اليوم السبت والتوقعات الأبراج 23 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. لا تتردد في معرفة ما يُثير فضولك

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. ستجد الراحة النفسية

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد