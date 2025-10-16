قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الفنون الشعبية تزين أسوان في ديفيليه مهرجان تعامد الشمس

الفنون الشعبية
الفنون الشعبية
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان مساء اليوم انطلاق ديفيليه مهرجان "تعامد الشمس" وسط إقبال جماهيري كبير وأجواء احتفالية مبهجة، ضمن فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالا بالظاهرة الفلكية الفريدة لتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل.

شهد الفعاليات اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمعماري حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومحمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة.

انطلق الديفيليه من سوق مدينة أسوان بمشاركة جماهيرية واسعة، حيث قدمت فرق الفنون الشعبية لوحات استعراضية متنوعة جسدت ثراء التراث المصري وتعدد ألوانه الثقافية والفنية، وسط تفاعل كبير من الأهالي والزوار الذين توافدوا لمتابعة العروض، وذلك بحضور إبراهيم سليمان رئيس مدينة أسوان، ومحمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد، وإيمان حمدي مدير عام المهرجانات، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان.

ويقام حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان غدا في الثامنة مساء على مسرح فوزي فوزي. ويتضمن الحفل استعراضا فنيا لفرق الفنون الشعبية المشاركة وهي: أسوان، الأقصر، بورسعيد، العريش، سوهاج، كفر الشيخ، ملوي، والأنفوشي، إلى جانب افتتاح منفذ لبيع منتجات الورش الحرفية والفنية التابعة للهيئة.

يذكر أن عروض المهرجان ستقام في أحد عشر موقعا ثقافيا وسياحيا بمختلف مراكز المحافظة، وتشمل: مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، قصر ثقافة كوم أمبو، مكتبة الطفل بدراو، ميدان المحطة، قصر ثقافة توشكى، قصر ثقافة دهميت، وبيت ثقافة كلابشة.

وينفذ المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان، على أن تختتم فعالياته صباح الأربعاء 22 أكتوبر بعروض فنية أمام معبد أبو سمبل بالتزامن مع لحظة تعامد الشمس.

الفنون الشعبية محافظة اسوان اخبار اسوان وزارة الثقافة

