فيضانات باكستان.. المفتي: روابط الدين والأخوة الإنسانية تحتم الوقوف بجانبهم

تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى جمهورية باكستان الإسلامية؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الفيضانات الكارثية التي ضربت عددًا من المناطق وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وأعرب مفتي الجمهورية عن تضامن دار الإفتاء المصرية الكامل مع باكستان في هذه الأزمة المؤلمة، مؤكّدًا أن روابط الدين والأخوة الإنسانية تحتم الوقوف بجانب الشعب الباكستاني الشقيق في محنتهم المؤلمة داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يرحم الضحايا رحمة واسعة، وأن يمنّ بالشفاء على المصابين، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ باكستان وأهلها من كل سوء.

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى جمهورية باكستان الإسلامية؛ قيادةً وشعبًا، في ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت عددًا من المناطق، وأسفرت عن وقوع مئات الضحايا والمصابين، وألحقت أضرارًا كبيرة بالمنازل والبنى التحتية.

وأعرب الأزهر الشريف، بعلمائه وطلابه، عن كامل تضامنه مع باكستان في هذا المصاب الأليم، مقدمًا خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق فرق الإنقاذ في إسعاف الأبرياء وانتشالهم من تحت الأنقاض، وأن يحفظ باكستان وسائر بلاد المسلمين.

