زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
وزير الري يقرر تحفيز المحصلين المتميزين واستبعاد المقصرين
سموتريتش يهدد بالاستقالة حال موافقة نتنياهو على صفقة مع حماس
وزير السياحة والآثار: إنشاء متحف مائي قيد الدراسة
استبدال صليب بنجمة داوود .. سيّاح إسرائيليون يثيرون غضباً في ويلز
إهانة للنظام الدولي.. الجنائية الدولية تعلق على العقوبات الأمريكية ضد قضاتها
"الوزراء" يستعرض فرص نجاح تعزيز مكانة مصر كمركز لتجارة الترانزيت
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس 21 أغسطس 2025
محمد عبد اللطيف يؤكد تعزيز التعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم
هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟ عوامل تحسن الاقتصاد
اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

باكستان.. إخلاء سبيل عمران خان في قضايا هجمات على منشآت عسكرية عام 2023

عمران خان
عمران خان
محمود نوفل

وافقت المحكمة العليا في باكستان على إخلاء سبيل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بكفالة في قضايا هجمات على منشآت عسكرية عام 2023.

كانت وكالة رويترز ذكرت في وقت سابق أن محكمة باكستانية أصدرت حكما على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 14 عامًا في قضية فساد.

واتهمت محكمة باكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان بالتحريض على شن هجمات ضد الجيش.

وفي وقت سابق، منحت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان، إفراجا بكفالة عن 10 نواب من حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، وفق ما أوردت صحف دولية.

كما تم احتجاز ما لا يقل عن 30 شخصا من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون، بما في ذلك 10 أعضاء في البرلمان.

وسبق وقالت الشرطة الباكستانية إن الشرطة اعتقلت عددا من المشرعين وزعماء حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقال متحدث باسم الشرطة إنها اعتقلت أربعة أفراد، رغم أن الحزب قال إنهم 13 شخصا.

وألقي القبض عليهم من أماكن مختلفة في إسلام أباد، بما في ذلك بعضهم من خارج البرلمان.

وأظهرت لقطات إعلامية الشرطة تدفع المشرعين إلى مركبات في عمليات احتجاز خارج البرلمان وصفها عمر أيوب خان، زعيم المعارضة في الحزب، بأنها "حقيرة".

باكستان عمران خان منشآت عسكرية باكستانية المحكمة العليا في باكستان الجيش الباكستاني

