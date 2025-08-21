باكستان.. إخلاء سبيل عمران خان في قضايا هجمات على منشآت عسكرية عام 2023

وافقت المحكمة العليا في باكستان على إخلاء سبيل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بكفالة في قضايا هجمات على منشآت عسكرية عام 2023.

كانت وكالة رويترز ذكرت في وقت سابق أن محكمة باكستانية أصدرت حكما على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 14 عامًا في قضية فساد.

واتهمت محكمة باكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان بالتحريض على شن هجمات ضد الجيش.

وفي وقت سابق، منحت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان، إفراجا بكفالة عن 10 نواب من حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، وفق ما أوردت صحف دولية.

كما تم احتجاز ما لا يقل عن 30 شخصا من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون، بما في ذلك 10 أعضاء في البرلمان.

وسبق وقالت الشرطة الباكستانية إن الشرطة اعتقلت عددا من المشرعين وزعماء حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقال متحدث باسم الشرطة إنها اعتقلت أربعة أفراد، رغم أن الحزب قال إنهم 13 شخصا.

وألقي القبض عليهم من أماكن مختلفة في إسلام أباد، بما في ذلك بعضهم من خارج البرلمان.

وأظهرت لقطات إعلامية الشرطة تدفع المشرعين إلى مركبات في عمليات احتجاز خارج البرلمان وصفها عمر أيوب خان، زعيم المعارضة في الحزب، بأنها "حقيرة".