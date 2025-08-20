قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
موسكو: الدفاع الجوي يعلن إسقاط 42 مسيّرة أوكرانية ليلًا فوق 9 أقاليم روسية
الخطيب يتواجد في أحد المستشفيات بأكتوبر من أجل دعم محمد الشناوي
عقد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ..الأسبوع القادم
باكستان تغرق مرة أخرى... أكثر من 20 وفاة جراء أمطار موسمية شديدة
جيش الاحتلال: المرحلة التمهيدية للسيطرة على غزة بدأت بعمليات مركزة
إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم بطريق سفاجا – قنا ومديرية الصحة ترفع درجة الاستعداد
بيصور الفتيات.. القبض على عامل وضع هاتفه في دورة مياه كافيه بالنزهة
موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. 3 أيام متتالية
لو أنت من الفئات دي موبايلك وخطك هيتقفلوا خلال أيام..«تنظيم الاتصالات» يحذر
بحث الأوضاع السياسية والأمنية.. مدبولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان تغرق مرة أخرى... أكثر من 20 وفاة جراء أمطار موسمية شديدة

فيضانات باكستان
فيضانات باكستان
القسم الخارجي

في تطور مأساوي جديد، أودت موجة أمطار موسمية غزيرة بحياة أكثر من 20 شخصًا في باكستان يوم الأربعاء، وفق ما أعلنت وكالة إدارة الكوارث الوطنية، وسط حصيلة فادحة ترتفع بوتيرة مقلقة منذ شهور. 

في المناطق الشمالية، تحديدًا في إقليم غلغت-بلتستان، لقي 11 شخصًا مصرعهم جراء فيضانات ناجمة عن مياه الأمطار التي غمرتها، بينما توفي 10 آخرون في مدينة كراتشي المكتظة سكانياً، جراء انهيار منازل وحوادث صعق كهربائي ناجمة عن العواصف الحضرية المفاجئة. 

أما في شمال غرب البلاد، فقد أدت فيضاناتٌ سريعة اندلعت بفعل ظاهرة السحابة الممطرة (cloudburst) في منطقة غادون التابعة لمديرية سوا بي، إلى دمار شامل لعدة منازل، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا، بحسب تصريحات مسؤولين محليين.

الكارثة الأسوأ 

تأتي هذه الكارثة ضمن الأسوأ في موسم الأمطار هذا العام، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى ما لا يقل عن 365 خلال خمسة أيام فقط في المناطق الشمالية، بينما تُشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الخسائر البشرية تجاوزت منذ أواخر يونيو نحو 695 شخصًا على مستوى البلاد. 

وفي الوقت نفسه، تخضع كراتشي لتحذيرات من استمرار الأمطار، والنظام التعليمي في المدينة مُعلَّق، حيث صرّحت السلطات بإعلان عطلة رسمية لليوم، بينما خُفِّضت خدمات الكهرباء والاتصالات إلى حد كبير نتيجة الفيضانات الطارئة. 

جهود الإنقاذ والإغاثة

تواصل السلطات الوطنية والمحلية عمليات الإنقاذ واسعة النطاق. فقد شاركت القوات العسكرية، بما فيها الجيش والقوة الجوية، في عمليات إنقاذ واسعة. وتم إجلاء أكثر من 25,000 شخص، وإرسال إمدادات عاجلة تشمل خيامًا وبطانيات ومولدات كهرباء ومواد غذائية إلى المناطق المتضررة. 

هل هو فقط موسم أمطار؟ أم أزمة مستمرة؟

تعزو الجهات الرسمية والمحلّلون هذه الكارثة إلى ازدياد عنف موسمية الأمطار المندفعة فوق المناطق الجبلية، حيث تشكل ظواهر مثل "السحابة الممطرة" – وهي هطول أكثر من 100 مم من المطر في ساعة واحدة داخل مساحة صغيرة – خطرًا بالغ التدمير.

ويشير كثير من الخبراء إلى أن التغير المناخي يعزز احتمالات تكرار مثل هذه الظواهر الخطيرة. 

باكستان الهند فيضانات كارثة بيئية غرق امطار غزيره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

ترشيحاتنا

لقاء المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية ونائب وزير الصحة

الوطنية للتدريب ووزارة الصحة تضعان أسس شراكة استراتيجية لتطوير الكوادر الصحية

وزيرة التضامن

التضامن: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في 4 محافظات

زاهي حواس

زاهي حواس يوقع رواية خوفو وذات العيون الذهبية في إيطاليا

بالصور

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

رجال الإطفاء والسرطان.. دراسة حديثة توصي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لرجال الحماية المدنية

رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة

لماذا يجب إبقاء نوافذ سيارتك مغلقة أثناء شحن السيارة الكهربائية؟

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد