الصحة تعقد اجتماعًا لبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء
"العمل" و"التضامن" و"الطفولة والأمومة" يجتمعون لوضع استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال
زيلينسكي: بوتين يتعمد إضعاف الجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق السلام
فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني 2025 في الجيزة
فدوي عابد: طارق العريان سر حماسي لـ "السلم والثعبان 2“.. وتفرغت للتمثيل منذ سنوات l حوار
من أمام معبر رفح.. وزيرة التضامن: دعم مصر لغزة ليس استجابة لأزمة بل جزء أصيل من سياستها
بديل بطاقة التموين بمزايا أوسع وإجراءات ميسرة| واقتصادي: صورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
ظهرت الآن.. نتيجة اختبارات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
أخبار العالم

فاجعة بونر: أكثر من 270 قتيلًا ومئات المفقودين في فيضانات شمال غرب باكستان

القسم الخارجي

تواصل فرق الإنقاذ في شمال غربي باكستان، اليوم الاثنين، جهودها المكثفة للعثور على أكثر من 150 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، بعد أن تسببت عاصفة مطرية مفاجئة في سقوط عشرات الضحايا.

وأكد المتحدث باسم خدمات الطوارئ، محمد سهيل، أن عمليات البحث تم توسيع نطاقها لتشمل القرى والمناطق النائية في إقليم خيبر بختونخوا، وبخاصة في منطقة بونر الجبلية التي تعرضت يوم الجمعة الماضي لفيضانات جارفة وانهيارات أرضي.

 وأوضح سهيل أن حصيلة الضحايا ارتفعت اليوم إلى 277 قتيلًا، عقب انتشال ثلاث جثث جديدة من تحت الركام.

وبحسب مصادر ميدانية، دفع الجيش الباكستاني بفرق هندسية وآليات ثقيلة للمشاركة في إزالة الأنقاض وتسهيل الوصول إلى المناطق المنكوبة، في وقت تتسارع فيه عمليات البحث والإنقاذ وسط تضاؤل فرص العثور على ناجين.

وأثارت تصريحات أحد السياسيين المحليين جدلاً واسعًا، بعدما حمّل السكان مسؤولية ارتفاع عدد الضحايا، معتبرًا أن بناء المنازل في مناطق منخفضة ومعرضة للخطر ساهم في تفاقم المأساة. في المقابل، وجّه الأهالي اتهامات مباشرة للسلطات بالتقصير، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي تحذيرات أو تعليمات بالإخلاء قبل الكارثة.

الحكومة من جانبها نفت تلك الاتهامات، مشيرة إلى أن نظام الإنذار المبكر كان قائمًا بالفعل، لكن الطبيعة المفاجئة وشدة الأمطار حالت دون إيصال التحذيرات في الوقت المناسب.

وتعكس هذه الكارثة حجم التحديات التي تواجهها السلطات الباكستانية في التعامل مع الكوارث الطبيعية المفاجئة، خصوصًا في المناطق الجبلية التي تفتقر غالبًا إلى بنية تحتية قوية، مما يضاعف من حجم الخسائر البشرية والمادية.
 

باكستان والهند باكستان فيضانات باكستان فاجعة بونر

