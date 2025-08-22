باحث يكشف العلاقة بين إخوان تل أبيب والصهاينة

كشف ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، العلاقة السرية بين إخوان تل أبيب، والصهاينة، مؤكدًا أن هناك علاقة مباشرة بينهم.

مظاهرات الإخوان

وأضاف ماهر فرغلي خلال لقائه مع حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن مظاهرات الإخوان لم تتوقف عند هذا الحد، حيث خرجت مظاهرة أخرى بالقرب من السفارة المصرية في دمشق، وهاجمت الدولة المصرية على بعد حوالي 80 متر من تواجد أفخاي أدرعي يتجول في أرض سوريا، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعكس مستوى الخطر الذي تمثله هذه الجماعة في المنطقة، واصفًا هذه العلاقة بأنها «نقطة سوداء جديدة في تاريخ أسود» للجماعة.

وأوضح فرغلي أن العلاقة بين الإخوان والصهيونية ليست دائمًا مباشرة، بل توجد تقاطعات غير مباشرة لأهداف مشتركة، مشيرًا إلى أن التنظيم الدولي للإخوان يعتمد على مبدأ «نكسب معًا أو نخسر معًا»، أي أن نجاح أي طرف في الهجوم على الدولة المصرية يعزز أهدافهم المشتركة.