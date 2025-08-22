مصدر أمني ينفي وجود انتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود انتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية.. وأن استمرارية الجماعة الإرهابية فى إطلاق تلك الأكاذيب والادعاءات تأتى فى إطار محاولاتها اليائسة للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد ، تؤكد على حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة وهو ما يعيه الشعب المصرى.