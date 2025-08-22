باحث يكشف تفاصيل التنظيم المالي لـ حماس وكيفية استغلال القضية الفلسطينية

كشف ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، عن تفاصيل التنظيم المالي لحركة حماس، وكيفية استغلال القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب مادية، موضحا أن أعضاء كتائب عز الدين القسام يتقاضون رواتب شهرية بالدولار الأمريكي بحسب الرتب العسكرية، مثل "ملازم" و"عقيد" و"عميد".

وأشار إلى أن الأموال والمناصب تدفع البعض لاستغلال القضية الفلسطينية لمصالح شخصية.

وأوضح فرغلي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، إلى أن ما يحدث من انقسامات وفوضى داخل الحركة؛ نتيجة حتمية للمتاجرة بالقضية وبيعها من قبل جماعة الإخوان منذ حرب 1948.

استقطاع جزء كبير

واستشهد ماهر فرغلي، بكتاب محمود الصباغ «الإخوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ»، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من الأموال التي كانت تُجمع لدعم فلسطين، لم تصل إلى وجهتها، حيث كان يتم استقطاع جزء كبير منها.