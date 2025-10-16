قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
مايا دياب: بحب مصر وشعبها وحريصة على ردّ الجميل لها بمشاركتي في مهرجاناتها
الزعيم العسكري الجديد في مدغشقر: استيلاء الجيش على السلطة "ليس انقلابا"
الخطيب: منظومة إعلام الأهلي.. نموذج يجسد مبادئ القلعة الحمراء
باحثة بالشأن الأفريقي: مصر أكثر دولة تفهم تعقيدات المشهد السوداني .. ولن تسمح بانقسامه
فقر فني في الإدارة.. عباس شراقي: إثيوبيا فتحت 4 بوابات من السد أغرقت مساحات واسعة
يسرا تقدم تكريم منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي
محافظات

جولة مفاجئة على مستشفى منوف وإحالات للتحقيق وقرارات عاجلة

جولة وكيل صحة المنوفية
جولة وكيل صحة المنوفية
مروة فاضل

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية مرورًا مسائيًا مفاجئًا على مستشفى منوف العام، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته بأقسام الاستقبال والطوارئ، لاحظ وكيل الوزارة وجود عدد من الحالات التي تحتاج إلى سرعة التدخل، فوجه على الفور بزيادة عدد الأطباء بالقسم لضمان سرعة التعامل مع المرضى، كما كلف مدير عام إدارة الطب العلاجي بسرعة توفير سرير عناية مركزة لحالة طبية حرجة، مؤكداً على ضرورة تيسير الخدمات العاجلة وعدم تأخر أي مريض في تلقي الرعاية اللازمة.

كما تفقد العيادات الخارجية، ووجه بالتحقيق مع مدير العيادات لعدم تواجده في مقر العمل، وأمر بإحالة المتغيبين للتحقيق الفوري، مشددًا على ضرورة الالتزام بالانضباط الإداري ومواعيد العمل الرسمية.

وتابع المرور على الأقسام الداخلية والحضّانات والصيدلية، حيث تفقد توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، واطمأن على انتظام تقديم الخدمة. وخلال جولته بالقسم الداخلي لاحظ تكدس الزائرين بما يفوق المسموح به، فوجه إدارة الأمن بإخلاء المكان من الأعداد الزائدة، مع مراجعة عقود الأمن والنظافة بالمستشفى لضمان كفاءة الأداء.

وأثناء تفقده لقسم الكلي وجه  بمراجعة صيانة الأجهزة مع الشركة المسئولة، و سرعة الإنتهاء من أعمال صيانه الكهرباء فى الحضانات 

وشدد وكيل الوزارة على تطبيق سياسات مكافحة العدوى والجودة والسلامة والصحة المهنية، موجها باستدعاء مدير المستشفى ورئيسة التمريض والفرق المسؤولة عن السلامة والصحة المهنية والتدريب ومكافحة العدوى والجودة ومدير الصيادلة إلى اجتماع طارئ يوم السبت بمقر المديرية لمناقشة خطة تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى.

رافق وكيل الوزارة خلال المرور كل من الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي ومحمد يوسف من إدارة المتابعة الإدارية بالمديرية.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مستشفي منوف جولة تفقدية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

