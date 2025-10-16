جولة مفاجئة على مستشفى منوف وإحالات للتحقيق وقرارات عاجلة

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية مرورًا مسائيًا مفاجئًا على مستشفى منوف العام، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته بأقسام الاستقبال والطوارئ، لاحظ وكيل الوزارة وجود عدد من الحالات التي تحتاج إلى سرعة التدخل، فوجه على الفور بزيادة عدد الأطباء بالقسم لضمان سرعة التعامل مع المرضى، كما كلف مدير عام إدارة الطب العلاجي بسرعة توفير سرير عناية مركزة لحالة طبية حرجة، مؤكداً على ضرورة تيسير الخدمات العاجلة وعدم تأخر أي مريض في تلقي الرعاية اللازمة.

كما تفقد العيادات الخارجية، ووجه بالتحقيق مع مدير العيادات لعدم تواجده في مقر العمل، وأمر بإحالة المتغيبين للتحقيق الفوري، مشددًا على ضرورة الالتزام بالانضباط الإداري ومواعيد العمل الرسمية.

وتابع المرور على الأقسام الداخلية والحضّانات والصيدلية، حيث تفقد توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، واطمأن على انتظام تقديم الخدمة. وخلال جولته بالقسم الداخلي لاحظ تكدس الزائرين بما يفوق المسموح به، فوجه إدارة الأمن بإخلاء المكان من الأعداد الزائدة، مع مراجعة عقود الأمن والنظافة بالمستشفى لضمان كفاءة الأداء.

وأثناء تفقده لقسم الكلي وجه بمراجعة صيانة الأجهزة مع الشركة المسئولة، و سرعة الإنتهاء من أعمال صيانه الكهرباء فى الحضانات

وشدد وكيل الوزارة على تطبيق سياسات مكافحة العدوى والجودة والسلامة والصحة المهنية، موجها باستدعاء مدير المستشفى ورئيسة التمريض والفرق المسؤولة عن السلامة والصحة المهنية والتدريب ومكافحة العدوى والجودة ومدير الصيادلة إلى اجتماع طارئ يوم السبت بمقر المديرية لمناقشة خطة تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى.

رافق وكيل الوزارة خلال المرور كل من الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي ومحمد يوسف من إدارة المتابعة الإدارية بالمديرية.