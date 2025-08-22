​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حملة مكبرة على ما أطلق عليه "الثقب الأسود" خلال الساعات الماضية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونجحت مباحث الجيزة في ضبط عدد من المسجلين خطر والسيدات والأطفال الذين يستغلهم المتهمون في أعمال التسول وغيرها.

وشاركت الجهات التنفيذية من محافظة الجيزة في الحملة حيث تم تطهير المكان بالكامل ويتم التجهيز بأسمنت وطوب لاغلاق تلك الفتحة أسفل الكوبري نهائيا.

ونشر ع رامي الجبالي مؤسس صفحة "أطفال مفقودة" على موقع فيسبوك منشورا حول استجابة وزارة الداخلية لمنشوره الذي ذكر فيه "الثقب الأسود" وقال الجبالي: بعد ما نشرت موضوع الثقب الأسود بالليل، تواصل معايا مسئولين من الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عشان ياخدوا مني البلاغ ومعلومات أكثر عن اللي نشرته.