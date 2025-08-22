​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

حرزت مباحث الآداب بالجيزة تحويلات بنكية بمبالغ مالية ضخمة مع البلوجر نورهان حفظي وصلت لـ75 ألف دولار أي ما يعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه مصري.

واعترفت المتهمة في محضر الشرطة أن تلك التحويلات البنكية أرباحها من تطبيق تيك توك.

وقررت النيابة العامة بالهرم حبس البلوجر نورهان حفظي 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تعاطي مواد مخدرة. كما قررت إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة اتهامها ببث مقاطع خادشة للحياء وحبسها في حالة عدم سداد الكفالة.

وكشفت تحريات مباحث مكافحة جرائم الآداب بالجيزة كواليس إلقاء القبض على البلوجر نورهان حفظي داخل شقتها بمنطقة حدائق الأهرام بعد رصد بثها مقاطع فيديو خادشة للحياء.

وأشارت التحريات إلى أن الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة رصدت الحسابات الشخصية للبلوجر نورهان حفظي على مواقع التواصل المختلفة خاصة تيك توك بعد ورود معلومات حول قيامها بتضوير وبث مقاطع فيديو تتضمن محتوى يخالف قيم المجتمع المصري.

بعد جمع التحريات والأدلة اللازمة تم وضعها أمام النيابة العامة لاستصدار إذن بضبطها وقررت النيابة ضبط وإحضار البلوجر نورهان حفظي، وتوصلت التحريات إلى تواجدها في شقتها بمنطقة حدائق الأهرام لتنطلق قوة أمنية وتلقي القبض عليها.