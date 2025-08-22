إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

أثارت الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد تداول شائعات قديمة تزعم ارتباطها بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك ووجود ابنة غير معلنة.





وقد خرج أحمد محسن، نجل شقيقتها، عن صمته مؤكدًا عدم صحة تلك الادعاءات، واصفًا ما تعرضت له خالته بـ”الافتراء والظلم والإشاعات السخيفة”.





وكشفت التحقيقات أن بلوجر وراء هذه المزاعم، حيث اعترفت بأنها اختلقت القصة لتحقيق مكاسب مادية وزيادة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.





وتم ضبط المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة بتهم نشر أخبار كاذبة وانتحال صفة والإضرار بالسلم العام.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.