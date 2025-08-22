قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي
الزمالك والمصري في الصدارة..ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة
ليفربول يضع خطة لضم بديل محمد صلاح وسط صراع مع أندية إنجليزية كبرى
إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها
فاروق جعفر: خوان ألفينا لاعب يمتلك مهارة وشخصية واضحة
مهرجان العلمين الجديدة.. Dizzy too Skinny يشعل حماس الجمهور
الدوري الألماني.. كين يسجل هاتريك ويقود البايرن للفوز على لايبزيج 6-0
انتهاء أزمة حسام عاشور والأهلي
شاهد.. عملية إنقاذ شاب متهور من الموت أسفل عجلات قطار بني سويف
طلبت له الشرطة.. العلاج الطبيعي تفضح الاستشاري النصاب
العد التنازلي بدأ.. آخر موعد للحجز في «سكن لكل المصريين 7»
بوتين: صفات ترامب ستساعد في إعادة العلاقات بين روسيا وأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك
علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك
مروج حسني

أثارت الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد تداول شائعات قديمة تزعم ارتباطها بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك ووجود ابنة غير معلنة.


 

وقد خرج أحمد محسن، نجل شقيقتها، عن صمته مؤكدًا عدم صحة تلك الادعاءات، واصفًا ما تعرضت له خالته بـ”الافتراء والظلم والإشاعات السخيفة”.


 

وكشفت التحقيقات أن بلوجر وراء هذه المزاعم، حيث اعترفت بأنها اختلقت القصة لتحقيق مكاسب مادية وزيادة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.


 

وتم ضبط المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة بتهم نشر أخبار كاذبة وانتحال صفة والإضرار بالسلم العام.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

حسني مبارك إيمان الطوخي ابنة الراحل حسني مبارك إشاعات ابنة مبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الأرض تشتعل.. نصف البشر يعانون من مضاعفات الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة

جهود متنوعة

حملات مكبرة لرفع الاشغالات في أسوان.. وإغلاق وتشميع 30 مقهى مخالف

معرض السويس للكتاب

معرض السويس الثالث للكتاب.. حين تلتقي الكلمات برائحة البحر

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. لا تتردد في معرفة ما يُثير فضولك

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. ستجد الراحة النفسية

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. شارك ابتسامتك وفرحتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. تمسك بروتينك المريح

برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد