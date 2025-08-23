40 مليون جنيه.. حسام عبدالمجيد يقترب من تجديد عقده مع الزمالك

اقترب عقد حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتهاء مع نهاية الموسم المقبل، وهو ما دفع الإدارة الرياضية إلى فتح ملف التجديد مبكراً، حرصاً على استمرار اللاعب ضمن القوام الأساسي للفريق.

شروط التجديد

وخلال جلسات التفاوض، أبدى اللاعب مرونة في البقاء داخل القلعة البيضاء، إلا أنه اشترط الحصول على راتب سنوي يقدر بـ 40 مليون جنيه، وهو مبلغ يتجاوز السقف المالي الذي حددته الإدارة مسبقاً لتجديد عقده.

موقف الإدارة

رغم الفارق بين ما حددته الإدارة وما يطلبه اللاعب، فإن المؤشرات تؤكد أن النادي قد يوافق على هذه الشروط، خاصة في ظل الحاجة الماسة للإبقاء على عناصر الدفاع الأساسية، وعدم التفريط في الركائز التي يعتمد عليها الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

أهمية بقاء عبدالمجيد

يعد حسام عبدالمجيد من اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم في خط الدفاع خلال المواسم الأخيرة، حيث قدم مستويات مميزة سواء في الدوري المحلي أو المشاركات القارية. ومع سياسة النادي التي تهدف إلى الاستقرار الفني، فإن استمرار اللاعب يمثل خطوة مهمة للحفاظ على قوة الخط الخلفي.

مستقبل المفاوضات

من المنتظر أن يتم حسم الملف خلال الفترة القليلة القادمة، خصوصاً أن إدارة الزمالك تسعى لإنهاء كافة الأمور التعاقدية مبكراً، تجنباً لدخول اللاعب في مرحلة المفاوضات الحرة مع بداية الموسم الجديد.

رسالة إلى الجماهير

الإدارة ترى أن بقاء عبدالمجيد بمثابة رسالة طمأنة لجماهير الزمالك، بأن النادي يسعى جاهداً للحفاظ على القوام الأساسي وعدم تكرار أزمات رحيل النجوم التي أثارت القلق في مواسم سابقة



