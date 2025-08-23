قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن Rocket GTC DEEP RED الخارقة.. بهذا السعر
ملوخية وعكاوي ومندي.. سفيرة بنجلاديش بالقاهرة تتذوق المطبخ المصري
40 مليون جنيه.. حسام عبدالمجيد يقترب من تجديد عقده مع الزمالك
وزير الدفاع الأمريكي يقيل 2 من كبار قادة الجيش
بعد أنباء انتقاله لـ القادسية الكويتي..كهربا يثير الجدل بسبب الأهلي
محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية في الجيم
مهرجان العلمين الجديدة.. آسر ياسين وتارا عماد يفاجئان جمهور ويجز
طلاب الثانوية الأزهرية يواصلون امتحانات الدور الثاني بالفيزياء والتاريخ
محمد موسى: القاهرة والرياض خط الدفاع الأول عن الأمة العربية
أرخص BMW رياضية بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل
للمُدرسين.. برنامج معلم اللغة الألمانية بجامعة حلوان يؤهل الكوادر بمعايير دولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

40 مليون جنيه.. حسام عبدالمجيد يقترب من تجديد عقده مع الزمالك

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
رباب الهواري

اقترب عقد حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتهاء مع نهاية الموسم المقبل، وهو ما دفع الإدارة الرياضية إلى فتح ملف التجديد مبكراً، حرصاً على استمرار اللاعب ضمن القوام الأساسي للفريق.

شروط التجديد

وخلال جلسات التفاوض، أبدى اللاعب مرونة في البقاء داخل القلعة البيضاء، إلا أنه اشترط الحصول على راتب سنوي يقدر بـ 40 مليون جنيه، وهو مبلغ يتجاوز السقف المالي الذي حددته الإدارة مسبقاً لتجديد عقده.

موقف الإدارة

رغم الفارق بين ما حددته الإدارة وما يطلبه اللاعب، فإن المؤشرات تؤكد أن النادي قد يوافق على هذه الشروط، خاصة في ظل الحاجة الماسة للإبقاء على عناصر الدفاع الأساسية، وعدم التفريط في الركائز التي يعتمد عليها الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

أهمية بقاء عبدالمجيد

يعد حسام عبدالمجيد من اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم في خط الدفاع خلال المواسم الأخيرة، حيث قدم مستويات مميزة سواء في الدوري المحلي أو المشاركات القارية. ومع سياسة النادي التي تهدف إلى الاستقرار الفني، فإن استمرار اللاعب يمثل خطوة مهمة للحفاظ على قوة الخط الخلفي.

مستقبل المفاوضات

من المنتظر أن يتم حسم الملف خلال الفترة القليلة القادمة، خصوصاً أن إدارة الزمالك تسعى لإنهاء كافة الأمور التعاقدية مبكراً، تجنباً لدخول اللاعب في مرحلة المفاوضات الحرة مع بداية الموسم الجديد.

رسالة إلى الجماهير

الإدارة ترى أن بقاء عبدالمجيد بمثابة رسالة طمأنة لجماهير الزمالك، بأن النادي يسعى جاهداً للحفاظ على القوام الأساسي وعدم تكرار أزمات رحيل النجوم التي أثارت القلق في مواسم سابقة


 

حسام عبدالمجيد الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

لا زيادة كاملة في سبتمبر.. مفاجأة لهذه الفئات من مستأجري الإيجار القديم

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

ترشيحاتنا

مريهان حسين

مريهان حسين تخطف الأنظار على الشاطئ | شاهد

شيرين عبد الوهاب

يا ألف خسارة.. ردود أفعال صادمة بعد عودة شيرين لـ حسام حبيب

هنا الزاهد

هنا الزاهد تتألق بفستان أبيض عبر إنستجرام.. شاهد

بالصور

مهرجان العلمين الجديدة.. ويجز يغني بدون جزمة «حافي القدمين»

حفل ويجز
حفل ويجز
حفل ويجز

حظك اليوم السبت والتوقعات الأبراج 23 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. لا تتردد في معرفة ما يُثير فضولك

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025.. ستجد الراحة النفسية

برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 23 أغسطس 2025

فيديو

علاقة إيمان الطوخي بالراحل حسني مبارك

إشاعات واتهامات باطلة.. نجل شقيقة إيمان الطوخي يرد بقوة ويدافع عن كرامتها

الثقب الأسود

​الثقب الأسود الذى أرعب الجميع بالجيزة.. القبض على مسجلين خطر وإنقاذ أطفال

نورهان حفظى

​75 ألف دولار.. أرباح البلوجر نورهان حفظي من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد