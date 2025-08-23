أماني الرياحي: مسرح قرطاج تاريخ ورهبة.. والتعاون مع سليم عبيدة بالصدفة

علقت الفنانة أماني الرياحي على مشاركتها في مسرح قرطاج، مؤكدة إن المسرح ده له رهبة ومكانة خاصة عند كل الفنانين الكبار.

أسرار عن النجوم

وقالت أماني الرياحي، خلال ظهورها في برنامج «سبوت لايت» مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة «صدى البلد»: "مسرح قرطاج تاريخ.. كل طوبة فيه بتحكي أسرار عن النجوم اللي وقفوا عليه، وأنا لما وقفت عليه حسيت برهبة وحماس كبير في نفس الوقت".

وتابع: هناك لبس بين مهرجان قرطاج الدولي، وأيام قرطاج الموسيقية، وأن مشاركتها في أيام قرطاج الموسيقية، وكان المهرجان يستضيف عروض من عدة دول مختلفة.

وأكملت: أنا مثلًا كنت بحب فرقة مسار إجباري من وأنا صغيرة.. ولما شاركت في المهرجان وحصل تعاون مع سليم عبيدة كانت لحظة جميلة جدً".