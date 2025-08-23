وزير الدفاع الأمريكي يقيل 2 من كبار قادة الجيش

أقال وزير الدفاع الامريكي بيت هيجسيث قائد قوات الاحتياط البحرية الأميركية وقائد قيادة العمليات الخاصة في البحرية بحسب ماذكرته وسائل إعلام أمريكية .

وفي وقت سابق ؛ أعلن الجيش الأمريكي تسليح أفراد الحرس الوطني في شوارع واشنطن العاصمة قريبًا لمواجهة حملة ترامب القمعية.

وأصدر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أمرًا بتسليح قوات الحرس الوطني التي تُسيّر دوريات في شوارع واشنطن لمواجهة حملة الرئيس دونالد ترامب القمعية لإنفاذ القانون.

ولم تُقدّم وزارة الدفاع الأمريكية أي تفاصيل أخرى حول هذا التطور الجديد أو سبب ضرورته.

كما تُمثّل هذه الخطوة تصعيدًا في تدخل ترامب في أعمال الشرطة بالعاصمة، وتأتي في الوقت الذي يتمركز فيه ما يقرب من 2000 من أفراد الحرس الوطني في المدينة، مع وصول مئات الجنود هذا الأسبوع من عدة ولايات يقودها الجمهوريون.

وقال البنتاجون والجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إن القوات لن تحمل أسلحة.

وقال شخص مطلع على المحادثات في وقت سابق إنه تم إبلاغ المدينة بنية تسليح الحرس الوطني ولم يكن هذا الشخص مخولًا بالكشف عن الخطط، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.