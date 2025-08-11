مسؤول سابق بـ «البنتاجون»: ندعم السلام بين أرمينيا وأذربيجان

قال برنت سادلر، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الولايات المتحدة تبذل جهودًا حقيقية لتدعيم عمليات حفظ السلام في منطقة جنوب القوقاز، مؤكداً أن العام الماضي شهد تدريبات عسكرية مشتركة مع أرمينيا، في إطار السعي لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي.

وأوضح سادلر، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلام المزمع بين أرمينيا وأذربيجان جاء نتيجة جهود دبلوماسية أمريكية، تهدف إلى إيجاد حلول عملية على الأرض تحفظ الاتفاق وتضمن التزام الأطراف به، في ظل توتر طويل الأمد بين البلدين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها علاقات تاريخية قوية مع أرمينيا، لا سيما في ضوء دعمها للجاليات الأرمينية المقيمة داخل أمريكا، والتي عانت من الشتات، خصوصاً بعد الهجوم الأذربيجاني على أرمينيا في عام 2020.

وقال إن العملية العسكرية عام 2023 شهدت تحجيمًا ملحوظًا بفعل تدخل روسي محدود، حيث أن روسيا أصبحت اليوم منشغلة بغالبية مواردها في حربها الجارية ضد أوكرانيا، مضيفا أن روسيا قامت بتجميد عضوية أذربيجان في «منظمة معاهدة الحظر»، وهو تحالف إقليمي للأمن تهيمن عليه موسكو.