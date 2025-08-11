قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الريال السعودي اليوم في مصر .. استقرار قبل موسم العمرة
في ذكراه .. قصة فيلم لعب نور الشريف بطولته بدلا من محمود الخطيب
بدء حجز شقق الإعلان الأول من مبادرة سكن لكل المصريين 7 غدا.. اعرف الأماكن
أول تعليق من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده
تعرف على مجموعتي الأهلي والزمالك في قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد
لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
مريضة تتساءل: هل يحق لي أخذ المال من وراء أهلي للعلاج؟.. الأزهر يجيب
والد زيزو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماهير الزمالك
ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان
واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول سابق بـ «البنتاجون»: ندعم السلام بين أرمينيا وأذربيجان

أرمينيا
أرمينيا
عادل نصار

قال برنت سادلر، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الولايات المتحدة تبذل جهودًا حقيقية لتدعيم عمليات حفظ السلام في منطقة جنوب القوقاز، مؤكداً أن العام الماضي شهد تدريبات عسكرية مشتركة مع أرمينيا، في إطار السعي لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي.

وأوضح سادلر، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلام المزمع بين أرمينيا وأذربيجان جاء نتيجة جهود دبلوماسية أمريكية، تهدف إلى إيجاد حلول عملية على الأرض تحفظ الاتفاق وتضمن التزام الأطراف به، في ظل توتر طويل الأمد بين البلدين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها علاقات تاريخية قوية مع أرمينيا، لا سيما في ضوء دعمها للجاليات الأرمينية المقيمة داخل أمريكا، والتي عانت من الشتات، خصوصاً بعد الهجوم الأذربيجاني على أرمينيا في عام 2020.

وقال إن العملية العسكرية عام 2023 شهدت تحجيمًا ملحوظًا بفعل تدخل روسي محدود، حيث أن روسيا أصبحت اليوم منشغلة بغالبية مواردها في حربها الجارية ضد أوكرانيا، مضيفا أن روسيا قامت بتجميد عضوية أذربيجان في «منظمة معاهدة الحظر»، وهو تحالف إقليمي للأمن تهيمن عليه موسكو.

البنتاجون حفظ السلام القوقاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

طريقة الحصول على معاش المطلقات

500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

الدعم النقدي

من هم المستحقين للدعم النقدي المشروط.. القانون يجيب

غزة

مصر أكتوبر: البيان العربي الإسلامي المشترك رسالة قوية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

شاكر محظور

100 مليون جنيه من اللايفات.. عقوبة جريمة غسل الأموال بعد اتهام شاكر محظور

بالصور

بدون تأنيب ضمير.. حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

أسرع 5 طرق للتخلص من بقايا الحرق على سطح المكواة بدون مجهود

بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل

طريقة عمل سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف

فيديو

البلوجر منولى

تفاصيل القبض على البلوجر منولى بالتجمع

صفحة المتهم

عايز يزود مشاهدات .. الداخلية تكشف حقيقة بيع شخص كليته لبلوجر

المتهمين

القبض على شخصين قادا دراجة نارية برعونة بالإسكندرية

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

المزيد