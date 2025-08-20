قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي.. ومدبولي يدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر
سكك حديد مصر تسير القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
62 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.. وإتصالات مصرية مكثفة لتنفيذ مقترح التهدئة
عزاء والد محمد الشناوي في «الحامول» الليلة
هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.. الإفتاء تجيب
الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"
ماكرون: خطة احتلال غزة ستجر المنطقة إلى ساحة حرب
القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور
عمر طاهر ينضم إلى شاشة التليفزيون المصري
الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية والتنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط
مطالب فلسطينية بوقف العدوان وخطة إسرائيلية للسيطرة على غزة.. فإلى متى يستمر التصعيد؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

البنتاجون يخطط لإنفاق أكثر من 3.5 مليار دولار لتعويض دعم إسرائيل

البنتاجون
البنتاجون
محمد البدوي

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "البنتاجون يخطط لإنفاق أكثر من 3.5 مليار دولار لتعويض دعم إسرائيل".

الدفاع الأمريكية

وقال التقرير إن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لإنفاق أكثر من 3.5 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة والذخائر التي تم استخدامها في دعم إسرائيل خلال عملياتها العسكرية، بما في ذلك الصواريخ والقنابل المدمرة، هذا التمويل يأتي في إطار قانون المخصصات الأمنية التكميلية لعام 2024، ويهدف إلى تعويض الأسلحة التي أُنفقت خلال التصعيدات الأخيرة، إلى جانب دعم الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة في الشرق الأوسط.

تجديد صواريخ اعتراض

وأضاف التقرير أن هذا الإنفاق يشمل صيانة أنظمة الرادار، وتحديث السفن، ونقل الذخائر، إضافة إلى تجديد صواريخ اعتراض من طراز "SM-3" و"THAAD" التي استُخدمت بشكل مكثف خلال تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران، خصوصًا في الهجوم الإيراني في أبريل 2024، والذي تضمن أكثر من 110 صواريخ باليستية متوسطة المدى، و30 صاروخ كروز، إلى جانب أكثر من 150 طائرة مسيّرة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الميزانية لا تتضمن المساعدات الأمريكية العسكرية المباشرة المقدّمة لإسرائيل، والتي بلغت نحو 4.2 مليار دولار بين أكتوبر 2023 ومايو 2024، ويُرجح أن تمثل هذه المخصصات "كشف حساب" للعمليات الماضية، بينما يُتوقع أن تُدرج تكاليف العمليات الأحدث، والتي وُصفت بالأكثر عنفًا، في تقارير الأشهر المقبلة، ما يشير إلى استمرار التصعيد والتورط العسكري الأمريكي غير المباشر في دعم العدوان الإسرائيلي.

https://www.youtube.com/watch?v=gbmoOtjDZyc

