استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "البنتاجون يخطط لإنفاق أكثر من 3.5 مليار دولار لتعويض دعم إسرائيل".

الدفاع الأمريكية

وقال التقرير إن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لإنفاق أكثر من 3.5 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة والذخائر التي تم استخدامها في دعم إسرائيل خلال عملياتها العسكرية، بما في ذلك الصواريخ والقنابل المدمرة، هذا التمويل يأتي في إطار قانون المخصصات الأمنية التكميلية لعام 2024، ويهدف إلى تعويض الأسلحة التي أُنفقت خلال التصعيدات الأخيرة، إلى جانب دعم الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة في الشرق الأوسط.

تجديد صواريخ اعتراض

وأضاف التقرير أن هذا الإنفاق يشمل صيانة أنظمة الرادار، وتحديث السفن، ونقل الذخائر، إضافة إلى تجديد صواريخ اعتراض من طراز "SM-3" و"THAAD" التي استُخدمت بشكل مكثف خلال تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران، خصوصًا في الهجوم الإيراني في أبريل 2024، والذي تضمن أكثر من 110 صواريخ باليستية متوسطة المدى، و30 صاروخ كروز، إلى جانب أكثر من 150 طائرة مسيّرة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الميزانية لا تتضمن المساعدات الأمريكية العسكرية المباشرة المقدّمة لإسرائيل، والتي بلغت نحو 4.2 مليار دولار بين أكتوبر 2023 ومايو 2024، ويُرجح أن تمثل هذه المخصصات "كشف حساب" للعمليات الماضية، بينما يُتوقع أن تُدرج تكاليف العمليات الأحدث، والتي وُصفت بالأكثر عنفًا، في تقارير الأشهر المقبلة، ما يشير إلى استمرار التصعيد والتورط العسكري الأمريكي غير المباشر في دعم العدوان الإسرائيلي.

https://www.youtube.com/watch?v=gbmoOtjDZyc