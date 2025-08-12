البنتاجون: الدفع بـ 800 عنصر من الحرس الوطني إلي واشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية حشد 800 جندي من الحرس الوطني للحفاظ على النظام العام في واشنطن حسب تقارير اعلامية .

في سياق أخر؛ قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لبناء أكبر منشأة احتجاز اتحادية للمهاجرين في الولايات المتحدة على قاعدة عسكرية في ولاية تكساس، في أحدث خطوة لاستخدام الموارد العسكرية لتنفيذ أجندته الخاصة بالهجرة.

وأشارت الدفاع الأمريكية إلي أن الخطة المبدئية كانت تتمثل احتجاز ألف مهاجر في قاعدة فورت بليس بمدينة إل باسو بولاية تكساس منمنتصف إلى أواخر أغسطس ، ثم الانتهاء من بناء منشأة تضم خمسة آلاف سرير في غضون "الأسابيع والأشهر المقبلة".

ونوه المتحدث باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون للصحفيين بأنه عند الانتهاء من بنائه، سيصبح هذا أكبر مركز احتجاز اتحادي في التاريخ لهذه المهمة الحساسة، وهي ترحيل الأجانب غير الشرعيين".

ويكثف ترامب اعتقالات المهاجرين بطرق غير مشروعة في الولايات المتحدة، ويشن حملة صارمة على العبور غير القانوني للحدود، وجرد مئات الآلاف من المهاجرين من وضعهم القانوني.

ومنذ توليه منصبه هذا العام، أرسل ترامب مهاجرين إلى قاعدة معتقل جوانتانامو البحرية، وإن كان بأعداد أقل بكثير من المخطط له.