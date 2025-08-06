الجيش الأمريكي: إصابة 5 جنود في إطلاق نار بقاعدة فورت ستيوارت الجوية

أعلن الجيش الأمريكي، إصابة 5 جنود بالرصاص في حادث إطلاق نار بقاعدة فورت ستيوارت الجوية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق آخر، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن نائب الرئيس جيه دي فانس "من المرجح" أن يحصل على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2028.

وتجنب ترامب تسمية خليفة يفضله، وقال إنه على الرغم من أن فانس "قادر"؛ فمن السابق لأوانه اتخاذ مثل هذه القرارات.

وعندما سُئل، الثلاثاء، عما إذا كان فانس هو الوريث الواضح لحركته "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، قال ترامب للصحفيين: "حسنًا، أعتقد ذلك على الأرجح".

وأضاف "وبكل إنصاف، فهو نائب الرئيس".