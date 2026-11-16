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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"فاينانشيال تايمز": مساعي لإعادة جنسن هوانج إلى قيادة إنفيديا وسط ضغوط من حلفائه

"فاينانشيال تايمز": مساعي لإعادة جنسن هوانج إلى قيادة إنفيديا وسط ضغوط من حلفائه
"فاينانشيال تايمز": مساعي لإعادة جنسن هوانج إلى قيادة إنفيديا وسط ضغوط من حلفائه
أ ش أ

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في تقرير حصري لها، أن جنسن هوانج يدرس العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، في ظل ضغوط يمارسها حلفاؤه في "وادي السيليكون" على مجلس إدارة الشركة لإعادته إلى منصبه بعد أيام من استقالته .

وقالت الصحيفة إن هوانج ناقش مع المقربين منه إمكانية العودة، حسبما أفادت عدة مصادر مطلعة على الأمر، مشيرة إلى أنه تلك النقاشات تدور رغم استمرار تحقيق مجلس إدارة "إنفيديا" بشكل مستقل في السلوك الذي أدى إلى أزمة قيادية حادة في شركة تصنيع الرقائق التي تبلغ قيمتها 4 تريليونات دولار هذا الأسبوع.

وقال أحد حلفاء هوانج في تصريح خاص لـ"فايننشيال تايمز" إنهم بصدد تشكيل "غرفة عمليات" تضم مسؤولين تنفيذيين من "وادي السيليكون" للضغط من أجل عودة الرئيس السابق لشركة "إنفيديا"، وسيحاولون حشد الدعم من البيت الأبيض.

وأضافت المصادر المقربة: "كل من له شأن في عالم التكنولوجيا خارج مختبرات الأبحاث الرائدة يُكنّ محبة كبيرة لجنسن". وأكدوا أن هذه الجهود تحظى بدعم هوانج.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك حملة موجهة لإعادة الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، وقد اكتسبت زخما كبيراً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان من بين المسؤولين التنفيذيين الذين دعموا رسالة مفتوحة تطالب مجلس الإدارة بـ"إعادة جنسن". ولا يزال هوانج يحظى بولاء شديد من بعض الموظفين، الذين أعلن العديد منهم علناً عن رغبتهم في عودته في الأيام التي تلت استقالته، ووقعوا على الرسالة المفتوحة.

ورجحت "فاينانشيال تايمز" أن تواجه جهود إعادة الرئيس التنفيذي معارضة من صناع القرار الرئيسيين في واشنطن، حيث دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأحد إلى "تغيير جذري" في قيادة الشركة بعد رحيل هوانج.

ويواجه هوانج، الذي لم يكن يملك حصة الأغلبية في الشركة، على عكس بعض الرؤساء التنفيذيين المؤسسين الآخرين، وبالتالي لم يكن قادراً على نقض أي قرار لمجلس الإدارة، مجلس إدارة وفريق إدارة بقيادة الرئيسة التنفيذية المؤقتة، كوليت كريس، واللذان يسعيان إلى استقرار الشركة قبل إعلان نتائج الربع الأخير غدا الثلاثاء.

وأفادت "فايننشال تايمز" في تقرير لها نشر الجمعة بأن مجلس إدارة "إنفيديا" تواصل مع رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة "آرم"، كخليفة محتمل لهوانج، فيما شدد مجلس إدارة "إنفيديا" على أنه لم يتم البدء بأي إجراءات رسمية في هذا الشأن.

ونشر مؤسس شركة "ألتيميتر كابيتال"، براد جيرستنر، ورئيس شركة "أتريدس مانجمنت"، جافين بيكر، وهما من مساهمي "إنفيديا" البارزين، رسالة مفتوحة إلى مجلس الإدارة يوم الجمعة يحثانه فيها على إبقاء "جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك إمكانية عودة جنسن هوانج".

وأشار الاثنان، وهما من كبار المستثمرين في الشركة، إلى "النجاح الباهر الذي حققه جنسن هوانج في قيادته على مدى فترة طويلة، وذلك في ظل حالة عدم اليقين الكبيرة التي أحاطت بالأحداث الأخيرة المتعلقة برحيله"، باعتبارها أسباباً تحث على العفو عنه.

صحيفة فاينانشيال تايمز جنسن هوانج يدرس العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا وادي السيليكون

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