الأمر يعود لإسرائيل.. ترامب يعلق على قرار احتلال غزة

في أول تعليق له على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال كامل قطاع غزة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الأمر يعود لإسرائيل" لتقرير ما يجب فعله، مؤكدًا أن بلاده تركز حاليًا على تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين داخل القطاع.

جاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، مساء أمس، حيث سئل إن كان يؤيد عودة إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل.

ورد قائلًا: "لا أعرف ما هي الخطة المطروحة بالتحديد... نحن الآن نحاول فقط إيصال الطعام للناس هناك. لقد قدمت الولايات المتحدة مؤخرًا 60 مليون دولار لتوفير الغذاء لسكان غزة، الذين يمرون بظروف صعبة جدًا."

وأضاف ترامب أن "إسرائيل والدول العربية ستساعد في توزيع هذه المساعدات"، لكنه رفض إعطاء موقف واضح بشأن الاحتلال، مكتفيًا بالقول: "بالنسبة للباقي، لا يمكنني الجزم... هذا قرار يعود لإسرائيل".

تعليق على فيديو الأسير: "أمر فظيع"

كما تطرق ترامب إلى الفيديو الذي بثته حركة حماس ويظهر الرهينة الإسرائيلي إفياطر ديفيد، وهو يجبر على حفر قبره بنفسه داخل أحد الأنفاق، قائلًا: "نعم، شاهدت الفيديو... أعتقد أنه أمر فظيع. وآمل أن يراه كثير من الناس رغم قسوته، لأنه يكشف حقيقة مروعة."

نتنياهو يقرر: احتلال كامل لغزة

وكان مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد كشف لـ"جيروزاليم بوست" يوم الإثنين أن نتنياهو اتخذ قرارًا باحتلال غزة بالكامل، بما في ذلك تنفيذ عمليات في المناطق التي يعتقد أن الاسريالإسرائيليين محتجزون فيها.

وفي سياق متصل، أشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى أن نتنياهو يعتزم عقد اجتماع موسع لبحث صفقة تبادل الاسري والخيارات المتاحة للتعامل مع القطاع، وسط تأكيد على وجود "إجماع واسع" داخل إسرائيل بأن أي صفقة يجب أن تشمل جميع الاسري.